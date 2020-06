TV-Tipp: Doku über Werder-Legende Pizarro - Ungeduldige können schon jetzt online gucken!

Bremen – „Alles außer gewöhnlich“ – so lautet der Titel der Sportclub Story, die sich Claudio Pizarro widmet und die außergewöhnliche Karriere der Vereinslegende des SV Werder Bremen beleuchtet. Die TV-Doku läuft am heutigen Sonntag um 23.35 Uhr im NDR – ungeduldige Fans können sich die Story aber schon jetzt online im Stream anschauen.

Claudio Pizarro macht Schluss! Nach dieser Saison wird der 41-Jährige seine Karriere beim SV Werder Bremen beenden. In der Sportclub Story „Alles außer gewöhnlich“ hat sich Autorin Janna Betten in Peru mit Vater Claudio Pizarro senior getroffen und Pizarros erste Fußballschule besucht. Auf der Suche nach den Wurzeln, die Pizarro zu dem Fußballstar gemacht haben, der er heute ist.

Werder Bremen-Legende Claudio Pizarro: TV-Doku hier schon online gucken

Außerdem kommen ehemalige Weggefährten zu Wort, wie Thomas Schaaf, Marco Bode, Ailton oder Thomas Müller vom FC Bayern München. Die halbstündige TV-Doku läuft am heutigen Sonntag um 23.35 Uhr im NDR. Wer nicht so lange wach bleiben will und/ oder ungeduldig ist, kann die Claudio Pizarro-Story schon jetzt online schauen. Bitteschön, Film ab!

Quelle: DeichStube