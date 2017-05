„Es macht keinen Sinn, wenn er einer von acht Stürmern ist“

Bremen - Nein, erste Wahl ist Claudio Pizarro schon lange nicht mehr bei Werder. Deswegen zögert Sportchef Frank Baumann auch mit einer Vertragsverlängerung. Aber genauso zögert er damit, das Kapitel Pizarro bei Werder zu beenden.

„Es ist alles komplett offen“, behauptet Baumann, stellt aber zugleich klar: „Es macht keinen Sinn, dass Claudio einer von acht Stürmern ist – weder für ihn noch für uns.“ Ganz klar: Beim Thema Pizarro stellt sich mehr denn je die Sinnfrage.

Braucht Werder den 38-Jährigen überhaupt noch? Baumann sucht noch die Antwort, will erst abwarten, was in der voll besetzten Abteilung Attacke in den nächsten Wochen passiert.

Aber wird Pizarro so lange warten? „Ja“, sagt Baumann: „Wir sind in regelmäßigem Kontakt. Claudio ist entspannt.“ Der Peruaner urlaubt gerade in seiner Heimat. Doch seine Zukunft will er in Deutschland verbringen. Erst kürzlich hatte er verkündet, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft anstrebt.

Baumann: Mit Spielern ehrlich, offen und respektvoll umgehen

Natürlich könnte nun der „eine oder andere Club Interesse bei Claudio anmelden“, glaubt Baumann, aber deswegen macht er sich keine Sorgen. Zu groß ist offenbar Pizarros Wunsch, seine Karriere in Bremen, wo sich seine Familie so wohl fühlt, ausklingen zu lassen.

Eine gewisse Hinhaltetaktik ist da durchaus erlaubt. Wenngleich Baumann sofort betont: „Wir wollen mit unseren Spielern ehrlich, offen und respektvoll umgehen, das gilt ganz speziell für einen Claudio Pizarro.“ Baumann muss also den Spagat schaffen, einerseits im Sinne des Vereins zu handeln und andererseits das Denkmal Pizarro nicht zu beschädigen. „Es muss am Ende für beide Seiten Sinn machen“, sagt der Ex-Profi dabei. Werder hat nichts zu verschenken – und umsonst wird der Peruaner auch nicht spielen.

Worauf kommt es dann an? „Auf die Mischung“, sagt Baumann und meint damit die Besetzung im Sturm. Näher darauf eingehen, das will er nicht. Aber es ist längst kein Geheimnis mehr, dass im Angriff etwas passieren wird. So buhlt Werder intensivst um die Dienste von Davie Selke. Den 22-Jährigen will Baumann aus Leipzig zurückholen, noch scheitert dies an zu hohen Ablöseforderungen.

Kruse und Bartels im Angriff gesetzt

Im Gegenzug wartet Werder auf gute Angebote für Aron Johannsson, der unter Coach Alexander Nouri keine Rolle mehr spielt. Max Kruse ist im Angriff natürlich gesetzt, genauso wie Fin Bartels. Offen ist die Zukunft von Serge Gnabry, der von Hoffenheim umworben wird. Johannes Eggestein und Ousman Manneh dürften sich um den Platz als erster Perspektivstürmer streiten. Justin Eilers ist aufgrund seines Kreuzbandrisses erst mal raus. Und Lennart Thy dürfte nach dem Ende seiner Ausleihe an den FC St. Pauli kaum eine Chance haben.

„Es gibt im Sturm zu viele Fragezeichen“, sagt Baumann: „Deswegen ist es einfach schwer zu sagen, was mit Claudio passiert.“ In diesem Monat wird es keine Entscheidung mehr geben. Im Juni ist eine angestrebt. Und wenn das nicht klappt? Könnte Pizarro auch erst nach dem Trainingsauftakt zur Mannschaft stoßen? „So ist das nicht geplant“, sagt Baumann. Aber ausgeschlossen scheint in der Personalie Pizarro gar nichts, Sinnfragen sind eben nicht so einfach zu beantworten.

Quelle: WerderStube