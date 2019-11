Pizarro wird zu Blondie, um Werder Bremen aus der Krise zu holen

Bremen – Das ist doch... Nein! Wirklich? Kann nicht, oder? Ist er's tatsächlich? Wahnsinn! Ich dreh durch! Die Gedanken der Trainingsgäste am Dienstagmorgen am Weserstadion fuhren Karussell, als Claudio Pizarro den Platz beim SV Werder Bremen betrat.

Claudio Pizarro überrascht bei Werder Bremen mit neuer Frisur

Die Werder-Legende erklärt den neuen Look

Claudio Pizarro mit neuer Frisur gegen die Werder-Krise

Blond! Claudio Pizarro ist jetzt blond! Und zwar so richtig. Strohblond sagt man dazu. Das sieht ungewohnt bis seltsam aus und ist bei einem Mann seines Alters nicht unbedingt zu erwarten. Ein 21-Jähriger vielleicht, aber mit 41 das eigene Haar durch den Farbtopf ziehen – was mag bloß dahinter stecken?

Auf Nachfrage der DeichStube klärt die Legende des SV Werder Bremen auf: Es geht um keine verlorene Wette, nicht um einen Streich seiner Kinder und es war auch kein Versehen des Friseurs beim Versuch, graue Strähnen wegzutönen. Blondie Pizarro will mit der haarigen Aktion tatsächlich ein Zeichen in einer für Werder Bremen und auch für ihn sportlich schwierigen Lage setzen. „Hier muss sich mal 'was ändern. Es musste 'was passieren. Deshalb habe ich es gemacht“, sagte der Peruaner, der selbst in der laufenden Bundesliga-Saison noch ohne Treffer ist.

Werder Bremen: Claudio Pizarro hatte schon viele Frisuren - diese überrascht besonders!

Also: Blond kontra Sieglosserie? Blond kontra eigener Torlossaison? Blond, weil es bei Werder Bremen und bei ihm mal wieder krachen muss? „Ja, genau, genau“, nickte Claudio Pizarro, der in seiner langen Karriere schon viele Frisuren getragen hat. Aber den aktuellen Look gab es noch nie: „Das habe ich wirklich nie zuvor gemacht.“

Will the real Pi Za Ro please stand up! pic.twitter.com/rDo60NQwvi — Maximilian (@mkampHB) November 19, 2019

Werder Bremen: Darum trägt Claudio Pizarro jetzt blonde Haare

Frage: Spornt der blonde Pizarro jetzt tatsächlich zu Siegen an oder doch mehr zum Schmunzeln? Die Antwort gibt es am Samstag im Heimspiel gegen Schalke 04. Im Hause Pizarro hat Claudio auf jeden Fall schon gepunktet. „Meine Frau“, meinte der Torjäger lachend, „hat gesagt, dass ich alles tragen kann.“ Nur den Bart hat er verschont. Der ist weiterhin grau-schwarz, und das bleibt auch so. Pizarro: „Den auch noch zu färben, wäre mir zu aufwändig gewesen.“ (kni/csa)

