Werder-Legende Pizarro: „Das wird meine letzte Saison, ganz sicher“

Bremen - Claudio Pizarro, Altmeister von Werder Bremen, ist müde, auch wenn es ihm beim besten Willen nicht anzusehen ist. Die Haare liegen perfekt, das charismatische Lächeln ebenso.

Dass dieser Mann am Vormittag knapp zwei Stunden auf dem Trainingsplatz geschwitzt hat - es wird durch sein sportliches Outfit angedeutet, mehr aber auch nicht. Also sagt es Pizarro, vorsichtshalber, das mit dem Müdesein: „Ich fühle mich gut, aber die Beine sind etwas schwer und ich bin müde. Das ist ganz normal in der Vorbereitung.“ Ist es. Ganz normal, nichts Neues - und irgendwie doch. Denn die Saisonvorbereitung 2019/2020 wird die letzte sein, die Claudio Pizarro mitmacht. Ein Jahr noch Werder Bremen, ein Jahr noch Bundesliga, ein Jahr noch Fußball. Dann soll wirklich Schluss sein. Endgültig.

Werder Bremen: Die Entscheidung von Claudio Pizarro ist endgültig gefallen

„Das wird meine letzte Saison, ganz sicher. Ich fühle mich gut, aber es ist genug“, sagte Pizarro am Freitag in einer Medienrunde. Eine Hintertür, wie sonst immer bei diesem Thema, ließ er sich dabei nicht mehr offen. Sie ist geschlossen, was für Pizarro mittlerweile in Ordnung ist. Schließlich war er oft genug durchgeschlüpft. Nun habe er mit allen wichtigen Leuten über das Ende seiner Laufbahn gesprochen - und die Entscheidung ist gefallen.

34 Gelegenheiten bleiben Pizarro noch bei Werder Bremen

Klar, es ist wahrlich keine Sensation, wenn sich ein bald 41-Jähriger dazu entschließt, in absehbarer Zeit Schluss zu machen mit dem Leistungssport. Dadurch, dass Pizarro es nun aber angekündigt hat, ändert sich nochmal der Blick auf seine Person. Auf den Torjäger, das Schlitzohr, den Altmeister. Ein Jahr noch in seiner natürlichen Umgebung zu erleben. Dann in dieser Form nie wieder. Schluss. Aus. 34 Gelegenheiten noch. Sie kommen nicht wieder.

Werder Bremen: Claudio Pizarro wird der Abschied vom Fußball schwerfallen

Pizarro hat schon mehrfach angedeutet, dass ihm der Abschied vom Fußball schwerfallen wird. Deswegen wird er den Gedanken ans letzte Spiel weit von sich schieben. Ihn weglächeln, die Dinge auf sich zukommen lassen. Er hat ja vorher auch noch genug zu tun. „Wir haben Europa als Ziel im Kopf“, sagte er. Und da das ein großes Ziel ist, bleibt für Abschiedsgedanken gerade wirklich keine Zeit.

Offiziell! Pizarro hängt noch ein Jahr dran

Bremen - Jetzt ist es entschieden, jetzt ist es offiziell, was sich so viele Fans gewünscht haben: Claudio Pizarro hat seinen Vertrag bei Werder Bremen verlängert und hängt noch ein weiteres Jahr als aktiver Fußballer dran.

Das hat der Club vor dem letzten Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig bekanntgegeben. Bei der Vermeldung via Videobotschaft ging ein Jubel durchs Weserstadion, als hätte Werder gerade das Siegtor zur Meisterschaft geschossen.

„Wir haben uns mit Claudio grundsätzlich über eine weitere Zusammenarbeit geeinigt und werden in den kommenden Tagen einen entsprechenden Vertrag unterschreiben“, teilt Werder-Sportchef Frank Baumann auf „werder.de“ mit. „Die Erfahrung und Ausstrahlung, die Claudio auf und neben dem Platz ein- und mitbringt, kann weiterhin ein wichtiger Faktor in der Saison sein.“

Pizarro möchte weiter Teil der Entwicklung sein

Pizarro selbst sagt: „Ich habe immer betont, dass ich die Entscheidung, ob ich weitermache oder aufhören werde, davon abhängig mache, was mein Körper mir sagt. Ich fühle mich gut, daher freue ich mich, dass ich noch eine weitere Saison bei Werder spielen darf. Wir haben in dieser Saison eine fantastische Entwicklung genommen, die noch nicht zu Ende ist. Davon möchte ich weiterhin ein Teil sein.“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt ist weiter überzeugt von den Fähigkeiten des 40-Jährigen. „Neben dem Platz ist er ein Spieler, zu dem alle aufschauen und seine Erfahrung aufsaugen. Und wenn er auf das Feld kommt, kann er mit seiner herausragenden Qualität und seiner Ausstrahlung dem Spiel noch einmal einen entscheidenden Impuls verleihen. Auf diese Eigenschaften möchten wir nicht verzichten.“

Pizarro kann Werder immer noch weiterhelfen

Pizarro hatte bereits kürzlich erklärt, noch ein Jahr bei Werder dranhängen zu wollen. Und Pizarros Pläne decken sich mit denen von Werder. Nach den Vertragsverlängerungen mit Johannes und Maximilian Eggestein haben die Bremer nun einen weiteren Pflock für die kommende Saison eingeschlagen.

Trotz seiner bereits 40 Jahre hatte der Stürmer auch in der laufenden Saison noch bewiesen, dass er Werder weiterhelfen kann. Trainer Florian Kohfeldt ist ein erklärter Fan des Pizarro-Effekts, wenn die Stürmer-Legende eingewechselt wird und ein Ruck durchs Stadion und die Mannschaften geht.

In der fast abgelaufenen Spielzeit 2018/2019 kam Pizarro auf 25 Einsätze und vier Tore, im DFB-Pokal kamen noch vier Einsätze und zwei Treffer dazu. Ganz wichtig waren dabei etwa sein Rekordtor beim 1:1 in Berlin (Pizarro wurde ältester Torschütze der Bundesliga-Geschichte) oder die Treffer gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale und zuletzt beim 2:2 in der Liga. (han)