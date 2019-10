Pizarro und Moisander laufen wieder

Claudio Pizarro, Stürmer des SV Werder Bremen, absolvierte am Dienstag ein Lauftraining mit Athletiktrainer Axel Dörrfuß.

Bremen - Niklas Moisander und Claudio Pizarro sind zurück auf dem Trainingsplatz des SV Werder Bremen. Beide Profis absolvierten am Dienstag individuelle Einheiten.

Moisander drehte bereits vor dem Mannschaftstraining am Vormittag seine Runden. Es war seine erste Einheit auf dem Rasen seit seinem Muskelfaserriss vor mehr als fünf Wochen. Für das Spiel gegen Hertha BSC am Samstag ist er aber noch keine Option.

Abwarten heißt es weiter bei Pizarro, der nach einer Kniereizung gemeinsam mit Athletiktrainer Axel Dörrfuß das Lauftraining wieder aufnahm, sowie bei den wochenlang verletzten Ömer Toprak und Yuya Osako. Die beiden verpassten das Mannschaftstraining ebenso wie Philipp Bargfrede (Belastungssteuerung). (han)

Mehr News zu Werder Bremen

Quelle: DeichStube