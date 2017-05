Pizarro nach Mexiko?

Bremen - Werder zögert, ob der auslaufende Vertrag mit Claudio Pizarro verlängert werden soll. Da wittert offenbar ein mexikanischer Club seine Chance.

Das peruanische Internetportal „El Bocon“ berichtet, dass der mexikanische Erstligist Cruz Azul Interesse an einer Verpflichtung des 38-jährigen Stürmers hat.

“Es ist alles komplett offen“, hatte Sportchef Frank Baumann unlängst der „WerderStube“ gesagt und zugleich erklärt: „Es macht keinen Sinn, dass Claudio einer von acht Stürmern ist – weder für ihn noch für uns.“ Es könne zwar sein, dass sich nun andere Interessenten bei Pizarro melden würden, aber Baumann fühlt sich trotzdem auf der sicheren Seite. „Wir sind in regelmäßigem Kontakt. Claudio ist entspannt.“

Der Peruaner urlaubt gerade in seiner Heimat. Doch seine Zukunft will er in Deutschland verbringen, das hat er mehrfach betont. Schließlich fühlt sich seine Familie in Bremen sehr wohl. Ein Wechsel nach Mexiko ist deshalb eher unwahrscheinlich. Aber ausgeschlossen ist es auch nicht.

Pizarro will unbedingt noch ein Jahr spielen – außerdem lässt es sich in Mexiko nicht schlecht leben, und bezahlt wird dort auch ziemlich gut.

Quelle: WerderStube