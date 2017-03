Pizarro: „Mit 39 Jahren auf der Bank zu sitzen - das wäre nicht so schön“

Bremen - Hängt er noch ein Jahr bei Werder dran? Nur so viel: Sollte Claudio Pizarro weitermachen, dann will er auch auf dem Platz stehen und nicht auf der Bank sitzen.

Claudio Pizarro ist ein positiver Mensch - und das durch und durch. Ob Werders Krise nach drei Siegen in Folge denn nun vorbei sei, wurde der 38-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde gefragt. Seine Antwort: „Was heißt hier Krise? Es war keine Krise.“ Dann schob Pizarro noch hinterher, wie er Werders Absturz in den Tabellenkeller lieber bezeichnet: „Es war einfach eine schwierige Phase.“ Und die sei nun vorbei, erklärte der Peruaner, der den Blick in der Liga nicht mehr allzu sehr nach unten richtet: „Wir hatten ein Ziel am Anfang das Jahres und wollen jetzt weiter nach vorne gehen.“

Auch wenn es für Werder zuletzt wieder besser lief: Pizarro persönlich steckt noch mittendrin in einer „schwierigen Phase“, wartet immer noch auf seinen ersten Saisontreffer. Wann es endlich soweit ist? „Tja, das frage ich mich auf. Hoffentlich bald“, sagte der Stürmer, der es auf 190 Bundesligatore bringt. Gegen Darmstadt hätte es beinahe geklappt, nun hofft Pizarro auf seinen Lieblingsgegner Leverkusen, gegen den er in der Vorsaison dreimal traf.

Pizarros Karriere in Bildern Zur Fotostrecke

Mit mangelnder Fitness oder seinem Alter habe die Torflaute übrigens nichts zu tun. „Es ist nur so, dass ich zuletzt ein paar Probleme hatte“, sagte Pizarro und spielte damit auf seine Verletzungen an. Generell sei es aber realistisch, noch einmal das Niveau der vergangenen Rückrunde zu erreichen. Mit insgesamt 14 Saisontoren rettete der Angreifer Werder damals vor dem Abstieg in die Zweite Liga.

Die Saison ganz ohne Tor und dann im Sommer womöglich die Karriere beenden - das kann sich Werders Rekordtorjäger jedenfalls nicht vorstellen. „Natürlich nicht“, sagte Pizarro, „es kommen noch viele Spiele“. Wie es dann mit ihm weitergeht, dazu wollte Pizarro am Dienstag nichts sagen. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. „Es hängt davon ab, wie ich mich fühle.“ Ob Werder denn weiterhin mit ihm plant - der 38-Jährige beteuerte, es nicht zu wissen. Eine Sache ist für ihn allerdings klar: Macht er weiter, dann will er auch spielen, nicht nur Backup-Profi auf der Bank sein. „Es ist für mich wichtig, dass ich spielen kann. Auf der Bank zu sitzen mit 39 - das wäre nicht so schön.“

dco