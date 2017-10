Pizarro kann sich Rückkehr zu Werder vorstellen

Köln - In Bremen hat er sich stets wohl gefühlt, das hat Claudio Pizarro immer wieder betont - und auch wenn sein Abschied von Werder im Sommer nicht gerade reibungslos verlief, kann sich der Peruaner eine Rückkehr zu seinem Herzensverein vorstellen.

Das hat er nun in einem Interview gegenüber dem Online-Portal "spox.com" verraten.

So habe Werder ihm schon im Sommer "verschiedene Angebote gemacht und gesagt, dass die Tür für mich immer offen steht", erklärte der 39-Jährige, der aber lieber weiter aktiv auf dem Platz stehen wollte, statt in anderer Rolle in der Fußballbranche zu arbeiten.

Nach dem Ende seiner Karriere sei das aber durchaus denkbar: "Irgendwann können wir gerne darüber reden, aber wegen der Chance, mit Peru noch eine WM zu spielen, wollte ich im Sommer unbedingt weitermachen." Das tut er nun beim 1. FC Köln. "Ich kann der Mannschaft mit Toren helfen."

WM fehlt noch in der Fußball-Vita

Tore in der Bundesliga - das würde den erfolgreichsten ausländischen Bundesliga-Torjäger aller Zeiten seinem WM-Traum ein Stück näher bringen. Pizarros letztes Länderspiel liegt allerdings einige Zeit zurück, schon lange wurde der Stürmer nicht mehr berücksichtigt. Auch bei den entscheidenden Spielen in der WM-Qualifikation gegen Argentinien und Kolumbien ist er nicht mit dabei. "Ich werde sie mir daheim auf dem Sofa mit der Familie anschauen, und alle werden das peruanische Trikot tragen", sagte Pizarro.

Zum Nationalcoach Ricardo Gareca habe er "viel Kontakt. Ich hoffe, dass ich dabei bin, falls es mit der Qualifikation klappt." Eine WM spielen - das fehlt dem Angreifer noch in seiner beachtlichen Fußball-Vita.

Engagement als Trainer ausgeschlossen

Ob es am Ende klappt, oder nicht (es wäre Perus erste WM-Teilnahme seit 1982) - Gedanken über die Zeit nach der Profi-Laufbahn macht sich Werders Rekordtorschütze so oder so schon - mit dem Ergebnis, dass er ein Engagement als Trainer ausschließt: "Ich habe in meinem Leben schon so viel Zeit mit Fußball verbracht, dass ich nach meiner aktiven Karriere mehr Zeit meiner Familie widmen will. Deshalb glaube ich nicht, dass ein zeitaufwendiger Job wie der des Trainers das Richtige für mich wäre." Der Job des Beraters reize ihn da schon mehr.

Quelle: DeichStube