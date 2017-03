Claudio Pizarro im Interview: Die nächsten Spiele entscheiden meine Zukunft

Spaß am Fußball – das ist der Motor, der die Karriere von Claudio Pizarro weiter antreibt. Und noch hat er Spaß am Job.

Bremen - Von Carsten Sander. Geht es nach der Saison mit Claudio Pizarro bei Werder Bremen weiter? Noch ist keine Entscheidung gefallen - aber in den kommenden Spielen entscheidet sich seine Zukunft, sagt der Stürmer im Interview.

Bastian Schweinsteiger wechselt mit 32 Jahren zu Chicago Fire in die USA. Lukas Podolski zieht es mit 31 Jahren zu Vissel Kobe nach Japan. Kevin Kuranyi schmeißt mit 35 Jahren das Karrierehandtuch. Und Claudio Pizarro? Der plant mit 38 Jahren den Großangriff bei Werder Bremen.

In einer bislang von Verletzungsproblemen und nur einem Tor geprägten Spielzeit will er es im Saison-Endspurt noch einmal wissen und stürzt sich in den Konkurrenzkampf um einen Stammplatz im Sturm. „Ich bin jetzt endlich richtig fit, alles ist wieder gut. Jetzt werden wir sehen, wer spielt“, sagt er. Es ist ein klares Zeichen des Werder-Oldies: Er hat noch lange nicht genug!

Am Mittwoch haben Sie in Rastede im Test gegen den VfB Oldenburg 45 Minuten gespielt – mögen Sie nach 21 Jahren Profi-Fußball noch diese Auftritte in der Provinz?

Claudio Pizarro: Für mich ist es immer gut, Fußball zu spielen. Egal wo, egal gegen wen. Spielpraxis tut mir gut.

War es ein weiterer Schritt auf dem Weg zu richtiger Fitness?

Pizarro: Ja, genau. Ich habe schon gegen RB Leipzig (Pizarro spielte 73 Minuten, Werder gewann 3:0, d. Red.) gemerkt, dass ich keine Probleme mehr habe. Körperlich ist wieder alles gut.

Das haben Sie schon häufiger gesagt, dann kamen doch wieder Rückschläge. Wie groß ist Ihr Vertrauen in die Besserung diesmal?

Pizarro: Vor einiger Zeit war es noch ganz schwierig, schon nach zehn Minuten auf dem Platz traten Probleme auf. Das hat mich genervt. Aber es wurde besser und besser, und jetzt bin ich okay. Ich hoffe, dass es so bleibt.

Sie müssen mittlerweile viel Zeit aufwenden, um körperlich fit zu sein für die Bundesliga. Reisen zur Untersuchung und Behandlung in München, viel Pflege und Zusatzprogramm in Bremen. Gleichzeitig spielen Sie immer weniger. In der aktuellen Saison haben Sie ziemlich exakt zwei Drittel der Gesamtzeit auf der Bank oder verletzt auf der Tribüne gesessen. Lohnt sich der Aufwand noch?

Pizarro: Ich war in dieser Saison eben noch nicht topfit, das ist die Sache. Deswegen habe ich nicht so viel gespielt. Jetzt bin ich fit, jetzt werden wir sehen, wer spielt.

Sie sind wieder voll da?

Pizarro: Heute sage ich ja. Ich weiß aber nicht, was nächste Woche sein wird. Mein Gefühl sagt mir, dass es gut bleiben wird. Momentan habe ich die Probleme im Griff.

Sie betonen immer wieder, dass Ihr Körper die Entscheidung über das Karriereende fällen wird. Wie schwer ist es, den Moment zu erkennen?

Pizarro: Nicht schwer. Die eindeutigen Signale werden muskuläre Probleme sein. Der Muskel kann sich irgendwann nicht mehr erholen, dann kommen die Verletzungen. Und wenn das oft passiert, weiß ich, dass der Moment gekommen ist, zu sagen: Es geht nicht mehr.

+ Gegen Bayer Leverkusen feierte Claudio Pizarro sein erstes Saisontor überschwänglich. © imago

Was ist der Unterschied zwischen dieser Beschreibung und dem, was Ihnen seit geraumer Zeit zu schaffen macht?

Pizarro: Ich hatte zum Glück noch nicht so viele muskuläre Probleme. Meine große Baustelle sind die Nerven im Rücken. Dieses Problem muss ich im Griff behalten, sonst habe ich keinen Spaß mehr am Fußball.

Wie viel Spaß Sie noch haben können, hat man gut am Jubel nach Ihrem Treffer zum 1:1 in Leverkusen gesehen. Ein Jungprofi hätte sich auch nicht mehr gefreut...

Pizarro: Ich habe immer gesagt: Der Fußball ist meine Liebe. Auf dem Platz habe ich immer Spaß, und dieser Spaß wird auch noch lange bleiben. Mein Körper wird irgendwann sagen, dass ich nicht mehr spielen kann. Aber der Kopf wird immer wollen, dass ich raus gehe auf den Platz.

Ist es ein für Sie quälender Gedanke, bald vielleicht nicht mehr auflaufen zu können? Haben Sie Angst davor?

Pizarro: Nein, ich weiß doch, dass der Moment irgendwann kommen wird. Ich bin gut darauf vorbereitet. Ich werde natürlich traurig sein, weil ich dann nicht mehr das machen kann, was ich gerne mache. Aber wenn es so ist, ist es so. Das ist das Leben. Momentan denke ich aber nicht darüber nach, sondern investiere meine ganze Kraft in die Fortsetzung meiner Karriere.

Ihr Vertrag bei Werder läuft am Saisonende aus. Gibt es mittlerweile einen Plan oder gar eine Absprache, wie es weitergehen soll?

Pizarro: Werder hat immer Priorität, grundsätzlich bin ich jedoch für alles offen.

Für eine neue Stadt, ein neues Land?

Pizarro: Für alles!

Sie haben eine Frau und drei Kinder im Alter von 18, 16 und 12 Jahren – welche Rolle spielt die Familie bei der Entscheidungsfindung, wie es weitergeht?

Pizarro: Das ist ein großes Thema für mich. Klar ist: Die Familie kommt immer mit, egal wohin. Die Kinder sind schon groß, haben ihre eigenen Wünsche. Aber wir sind es als Familie gewohnt, mal hier, mal dort zu sein. Meine Frau sagt sogar immer, dass sie nochmal etwas Neues kennenlernen möchte. Insgesamt sind bei uns alle ganz offen, haben nichts gegen Veränderungen.

Wer entscheidet am Ende?

Pizarro: Ich. Aber ich möchte immer eine Entscheidung treffen, mit der sich meine Familie wohlfühlt.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie es für Sie künftig weitergehen soll – wie würde dieser Wunsch lauten?

Pizarro: Dass ich in einer Woche gegen den SC Freiburg auf dem Platz stehe und ein paar Tore schieße.

Okay, und darüber hinaus?

Pizarro: Dass ich im Spiel darauf wieder auf dem Platz stehe und ein paar Tore schieße. Das wäre optimal.

Sie weichen dem Kern der Frage aus.

Pizarro: Weil ich über die Zukunft wirklich nicht so viel nachdenke. Meine Priorität ist es, fit zu bleiben, zu spielen, Tore zu schießen. Über alles andere denke ich nur nach, wenn ich – wie jetzt – gefragt werde. Aber im Moment kann ich noch keine Entscheidung fällen.

+ Claudio Pizarro ist ein Spaßvogel im Training. © nordphoto

Weil alles vom Zustand Ihres Körpers abhängt, dem Sie nicht mehr so vertrauen können wie noch vor fünf Jahren. Entscheiden jetzt die restlichen Saisonspiele darüber, ob Sie bei Werder bleiben oder nicht?

Pizarro: Natürlich sind die nächsten Spiele entscheidend dafür, was ich machen werde.

Und es gilt die Formel: Viele Einsätze = Vertragsverlängerung in Bremen?

Pizarro: Ja, aber nur bedingt. Ob ich spiele, ist auch eine Entscheidung des Trainers. Ob ich spielen kann, ist eine Entscheidung des Körpers. Wenn ich gut drauf bin und mich gut fühle, werde ich sagen: Ja, ich mache weiter.

Aber eben nicht unbedingt bei Werder.

Pizarro: Das kann passieren. Was soll ich machen, wenn ich anderswo die Möglichkeit hätte, von Anfang an zu spielen, hier aber nicht? Aber das ist alles hypothetisch. Warten wir erstmal ab, was passiert.

Kommen Ihnen 21 Jahre im Profi-Fußball im Rückblick eigentlich lang oder eher kurz vor?

Pizarro: Ich denke nicht oft zurück. Aber manchmal im Urlaub, wenn ich am Strand sitze, habe ich Momente, an denen ich denke: Mensch, du hast eine schöne Karriere und du hast wirklich viel Spaß.

Auch in einem Spiel in Rastede?

Pizarro (lacht): Ja, auch da. Ich habe doch ein Tor gemacht, das hat mich gefreut.

Was ist für Sie das Schönste am Fußball?

Pizarro: Wirklich alles. Die Tore. Das Gewinnen. Die Fans. Die Freundschaften. Die Einheit, die auf dem Platz herrscht.

Man könnte meinen, dass sich manche Faktoren mit der Zeit abnutzen.

Pizarro: Nein, bei mir wirkt das immer noch ganz stark.

Was sagt Ihr in mehr als zwei Jahrzehnten erprobtes Fußballer-Näschen über den aktuellen Aufschwung bei Werder?

Pizarro (lacht): Ich habe immer gesagt, dass es besser werden wird. Ich kenne doch den Fußball, bin seit 21 Jahren dabei. Und ich sehe, ob Qualität vorhanden ist. Aber manchmal gerätst du als Mannschaft in eine schwierige Phase, mit der manche Spieler nicht gut umgehen können. Doch dann gewinnst du ein Spiel, dann das nächste – und dann zeigt sich plötzlich die Qualität. Das kann man jetzt bei uns sehen. Wir spielen gut, die Mannschaft funktioniert.

Hält das an?

Pizarro: Ich hoffe es. Ich glaube, wir haben uns jetzt gefunden und werden uns noch weiter verbessern.