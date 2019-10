Kohfeldt über Pizarro: „Er ist immer noch viel zu gut“

Bremen – Ein Zufall war es ganz sicher nicht. Allein schon deshalb, weil Werder Bremen im Jahr 2019 fast nichts mehr dem Zufall überlässt – und weil es zudem ganz einfach naheliegend ist, den Spieler mit der größten Strahlkraft, dem größten Charisma im Kader auf einen Abend für Geschäftspartner und Sponsoren zu schicken. Und so kam es, dass Claudio Pizarro zur fünfköpfigen Profi-Delegation gehörte, die sich gestern Abend im Hansezelt auf dem Bremer Freimarkt tummelte, dort beim Empfang „Ischa Werder“ Small-Talk hielt, gut aussah.

Strahlende Augen, charmantes Lächeln – Pizarro war der Pizarro, den man in Bremen kennt und liebt. Sportlich trifft das in dieser Saison bisher noch nicht zu. Auch das war Thema, als der Peruaner und sein Trainer Florian Kohfeldt nacheinander über den Roten Teppich ins Zelt schritten, dabei den Medien Rede und Antwort standen.

Zwar kam der Stürmer in sieben von bisher acht Bundesliga-Spielen zu Kurzeinsätzen – 67 Minuten stand er dabei insgesamt auf dem Platz –, die großen Pizarro-Momente, die es in der Vorsaison gegeben hatte, waren aber noch nicht dabei, kein Tor, keine Vorlage, was natürlich auch Kohfeldt nicht entgangen ist. „Das Entscheidende bei Claudio ist, dass er in einen guten Trainingsrhythmus kommt“, sagte der Trainer. Und genau diesen Rhythmus hat der Altmeister des SV Werder Bremen in seiner allerletzten Bundesliga-Saison noch nicht gefunden.

Werder Bremen: Claudio Pizarro gegen Bayer Leverkusen dabei?

Richtig verletzt war Claudio Pizarro zwar nicht, musste aber wegen verschiedener Wehwehchen kürzer treten. Eine Erkältung, Rückenprobleme, eine Reizung im Knie, solche Sachen. „Claudio muss nicht jedes Mannschaftstraining mitmachen, das ist gar nicht das Thema. Aber er muss jede Woche Belastungsspitzen setzen können, sich richtig auf die Spiele vorbereiten. Das war in den vergangenen Wochen aus verschiedenen Gründen nicht möglich“, erklärte Kohfeldt und schickte direkt hinterher: „Bald werden wir wieder diese fast schon berühmten 20 Pizarro-Minuten haben. Da bin ich mir sicher.“

Der Angreifer selbst, seit Anfang Oktober 41 Jahre alt, glaubt das auch. Einfach, weil er immer an sich glaubt, die Dinge grundsätzlich positiv sieht. „Mir geht es schon viel besser“, sagte Claudio Pizarro auf dem Freimarkt und erklärte, dass der Donnerstag im Hinblick auf das Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr) ein ganz wichtiger Tag für ihn wird: „Ich habe zuletzt individuell trainiert, aber Donnerstag gehe ich wieder mit der Mannschaft raus und steigere die Belastung. Dann wird sich zeigen, ob ich gegen Leverkusen dabei sein kann.“

Werder Bremen: Claudio Pizarro kann mehr als ein Edeljoker sein, sagt Florian Kohfeldt

Schlecht wäre das für Werder Bremen ganz sicher nicht. Schließlich ist die Werkself einer der Lieblingsgegner Pizarros. In seiner Laufbahn hat er 15 Ligaspiele gegen Leverkusen bestritten, dabei elf Tore erzielt. Allein drei davon für Werder im Rückspiel der Saison 2015/2016, womit er sich als damals 37-Jähriger zum ältesten „Dreierpacker“ der Ligageschichte krönte.

Kohfeldt übrigens, auch das hob der Trainer am Mittwochabend hervor, sieht in Pizarro, sofern dieser fit und im Rhythmus ist, noch immer mehr als nur den Edeljoker, der das Weserstadion bei der Einwechslung eskalieren lässt. „Wenn er die Fitness hat, ist er auch ein Startelf-Kandidat. Für alles andere ist er immer noch viel zu gut.“ Bis dahin bleibt die Jokerrolle. Und die des Aushängeschilds eines ganzen Clubs, zuletzt einmal mehr mit Bravour erfüllt am Mittwochabend auf dem Freimarkt. (dco/csa)

