Paderborn-Auftrag von Claudio Pizarro: Spielen, treffen, neue Rekorde feiern

Bremen – Claudio Pizarro und die Rekorde – gibt es eigentlich welche in der Bundesliga, die er noch nicht inne hat? Ja, gibt es. Im Spiel des SV Werder Bremen gegen den SC Paderborn könnten am Sonntag aber wieder zwei gebrochen werden. Dafür müsste Pizarro erstens spielen und zweitens treffen.

Der pure Einsatz brächte dem Peruaner eine Bestmarke, die er sich bisher mit Thomas Berthold und Olaf Thon teilen muss. Alle drei haben während ihrer Bundesliga-Karriere gegen 37 verschiedene Gegner gespielt. In Pizarros Liste taucht jedoch der SC Paderborn bislang nicht auf. In der Saison 2014/15, dem bislang einzigen Bundesliga-Jahr der Ostwestfalen, spielte Pizarro bei den Bayern, kam aber in beiden Partien gegen Paderborn nicht zum Einsatz. Was bedeutet: Läuft er am Sonntag auf oder wird eingewechselt, hat er Bundesliga-Gegner Nummer 38 in der Vita stehen.

Werder Bremen: Claudio Pizarro würde Lothar Matthäus überbieten

Den anderen Rekord hält Lothar Matthäus. Zwischen seinem ersten und seinem letzten Bundesliga-Tor vergingen 7.287 Tage – umgerechnet sind das 19 Jahre, elf Monate und zwölf Tage. Pizarro würde das locker überbieten, wenn er denn trifft. In der laufenden Saison ist der 41-Jährige noch ohne Treffer. Bislang liegt seine Spanne zwischen dem ersten und bislang letzten Tor bei 7.188 Tagen mehr als 20 Jahre also. Zum ersten Mal erfolgreich war er am 12. September 1999 für Werder gegen den 1. FC Kaiserslautern und zuletzt am 18. Mai 2019 gegen RB Leipzig. (csa)

Mehr News zu Werder Bremen

Am 14. Oktober 2017 kassierte Florian Kohfeldt mit der U23 des SV Werder Bremen eine 1:7-Packung beim SC Paderborn – bis heute seine höchste Niederlage als Trainer. Warum für Werder Bremen gegen SC Paderborn nur ein Heimsieg zählt - der Vorbericht.