Wirbel im Werder-Sturm: Sogar U19-Hüne Nick Woltemade hat Einsatzchancen

Bremen – Das Zitat stammt vom Mittwoch: „Bald werden wir wieder diese berühmten 20 Pizarro-Minuten haben.“ Trainer Florian Kohfeldt hatte es gesagt und damit ausdrücken wollen, dass der angeschlagene Claudio Pizarro (41) in Kürze wieder der Edeljoker des SV Werder Bremen sein wird.

Doch die Zeitangaben müssen präzisiert werden. „Bald“ und „in Kürze“ bezeichnen nämlich nicht den Samstag, wenn der SV Werder Bremen bei Bayer Leverkusen antritt, und auch nicht den Mittwoch, wenn der 1. FC Heidenheim zum DFB-Pokalmatch in Bremen gastiert. Claudio Pizarro fällt für beide Partien aus. „Es liegt keine akute Verletzung vor“, erklärte Kohfeldt, „Claudio soll jetzt einfach regelmäßig trainieren, um wieder in den körperlichen Zustand zu kommen, in dem er schon mal war.“

Pizarro laboriert seit Wochen an Rücken- und Knieproblemen. Nach der Trainingswoche soll er für das Heimspiel von Werder Bremen gegen den SC Freiburg (2. November) wieder ein Kandidat sein. „Der langfristige Gedanke ist jetzt wichtiger als der kurzfristige. Es macht im Augenblick keinen Sinn, dass er sich Spiel für Spiel in den Dienst der Mannschaft stellt, weil das einfach seinen Trainingsrhythmus unterbricht“, so Florian Kohfeldt. Die Englische Woche sei so gesehen „Gift für ihn“. Aber klar: Pizarro müsse nun auch regelmäßig trainieren. Allerdings wird es nicht gerade viel Gelegenheiten geben, eine echte Einheit mit den Kollegen zu absolvieren. Denn die stecken im Spiel- und Erholungsmodus. Dennoch beharrt Kohfeldt darauf: „Langfristig macht es so mehr Sinn – und er sieht das ganz genauso.“

Werder Bremen: U19-Stürmer Nick Woltemade rückt in Bremer Kader gegen Bayer Leverkusen

Während Claudio Pizarro passen muss, hat Yuya Osako im Abschlusstraining ein gutes Signal gesendet. Im Trainingsspielchen gelang dem Japaner der einzige Treffer. Nach fast fünf Wochen Pause wird der mit drei Treffern immer noch beste Bremer Torschütze der laufenden Saison aber nicht sofort wieder in die Startelf des SV Werder Bremen stürmen.

Eine Kaderpremiere feiert unterdessen U19-Torjäger Nick Woltemade. Der 17-Jährige ist erstmals im Bundesliga-Team dabei. „Nick kann auf Dauer eine große Rolle bei uns spielen. Aber er ist nicht der Heilsbringer, nicht der, der Pizarro ersetzt“, sagte Florian Kohfeldt über den bulligen, 1,96 Meter großen Angreifer. Nach sieben Toren in acht Spielen der U19-Bundesliga kann sich der gebürtige Bremer sogar Einsatzchancen ausrechnen. Trainer Florian Kohfeldt: „Ich traue es ihm aufgrund seiner Körperlichkeit zu, für 10, 15 Minuten zu spielen.“ Wenn nicht, dann ist Woltemade wenigstens mal dabei gewesen. „Er ist dabei, guckt sich an, wie es in der Bundesliga läuft. Aber seine Heimat ist die U19 – und dahin wird er auch zurückkehren“, erklärte Kohfeldt. (csa/kni)

Zur letzten Meldung vom 24. Oktober:

Pizarro fehlt beim Training, Werder hofft trotzdem weiter

Ein Mann, ein Wort? Claudio Pizarro (41) hatte die Trainingsteilnahme am Donnerstag als entscheidenden Hinweis auf seine Einsatzchancen für Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen bezeichnet. Zitat: „Ich gehe mit der Mannschaft auf den Platz und steigere die Belastung. Dann wird sich zeigen, ob ich gegen Leverkusen dabei sein kann.“

Demnach bleibt festzuhalten: Er kann es nicht. Claudio Pizarro, den zuletzt Rücken- und Knieprobleme plagten, fehlte entgegen seiner eigenen Ankündigung am Donnerstag beim Teamtraining, übte nur individuell. Damit ist der Haken hinter die Sache gesetzt, Pizarro kann als Ausfall geführt werden. Oder doch nicht?

Werder Bremen teilte mit, dass noch das Abschlusstraining am Freitag abgewartet werden soll. Vorher werde die Hoffnung nicht aufgegeben, am Samstag wenigstens für ein paar Minuten auf den Stürmer-Oldie setzen zu können. Mit elf Toren in 15 Liga-Spielen gehört Bayer Leverkusen zu Pizarros Lieblingsgegnern in der Liga. (csa)

