Verletzung im Oberschenkel

+ © gumzmedia Claudio Pizarro hat sich im Training verletzt. © gumzmedia

Bremen - Das Training am Mittwoch musste Claudio Pizarro vorzeitig abbrechen, nach Schmerzen im Oberschenkel war für den Peruaner Schluss, per Golfkart wurde er zurück in Richtung Kabine gefahren.