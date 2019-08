Große Ehre für Claudio Pizarro

Werder-Legende erhält „DFL-Ehrenpreis“

+ © gumzmedia Am Vormittag trainierte Claudio Pizarro noch beim SV Werder Bremen - am Nachmittag fehlte der 40-Jährige dann, weil er eine besondere DFL-Auszeichnung entgegennahm. © gumzmedia

Hamburg - Wenn das so weitergeht, sieht man Claudio Pizarro bald häufiger bei Ehrungsveranstaltungen als auf dem Trainingsplatz... Der 40-jährige Stürmer von Werder Bremen, der im November 2018 den Bambi erhalten hatte, wurde am Dienstagabend in Hamburg von der Deutschen Fußball-Liga mit dem „Ehrenpreis der Bundesliga“ ausgezeichnet.