Claudio Pizarro bestätigt: „Ich mache weiter“

Der 38-Jährige hängt eine Saison dran – aber wo?

+ © nordphoto Claudio Pizarro und der Fußball sind einfach unzertrennlich. Deshalb denkt der Werder-Oldie auch mit 38 Jahren noch nicht ans Aufhören. © nordphoto

Bremen - Jetzt hat Claudio Pizarro bestätigt, was die WerderStube vor einer Woche bereits berichtet hatte: Der 38-Jährige will seine Karriere in diesem Sommer noch nicht beenden.