Wendeshirt in Grün und Weiß: Sondertrikot zum Abschiedsspiel von Werder-Legende Pizarro

Von: Mario Nagel

Teilen

Das Sondertrikot von Claudio Pizarro anlässlich seines Abschiedsspiels ist ein Wendetrikot und in Grün (für Werder Bremen) und Weiß (für „Claudios Amigos“) gehalten. © Werder Bremen

Bremen - Wenn Claudio Pizarro am 24. September (17.30 Uhr) sein Abschiedsspiel im Wohninvest Weserstadion bestreitet, wird der Peruaner auch ein besonderes Trikot tragen. Der SV Werder Bremen veröffentlichte am Freitag ein Sondertrikot, das jedoch eine Besonderheit aufweist: Das Jersey ist ein sogenanntes Wendetrikot.

Das Sondertrikot von Claudio Pizarro ist auf der einen Seite in Grün gehalten und besticht durch ein Rautenmuster. Die Rückseite ist mit dem Namen der Legende des SV Werder Bremen sowie der Rückennummer 14 bedruckt. Wird das Trikot auf links gedreht, zeigt sich ein weißes Shirt, auf dem von der linken Schulter nach rechts unten eine Schärpe in den Farben Grün, Pink und Lila verweist. Auch hier ist ein Rautenmuster eingearbeitet. Auf der Rückseite ist, neben der Rückennummer 14 und dem Pizarro-Flock, unterhalb des Kragens zudem ein „Adios Piza“-Schriftzug eingestickt.

Audio Pizarro: Das Abschiedsspiel der Legende von Werder Bremen Claudio Pizarro als Podcast!

Sondertrikot von Werder-Bremen-Legende Claudio Pizarro anlässlich seines Abschiedsspiels

Erhältlich ist Sondertrikot von Claudio Pizarro, dass nur in begrenzter Stückzahl hergestellt wurde, im Fanshop des SV Werder Bremen. Bereits nach kurzer Zeit warteten über 10.000 Menschen in einer Warteschlange, die die Bremer bei einem Klick auf den Fanshop zwischengeschaltet hatten, um auf die Seite zu gelangen. Der Preis für das zweiseitige Hemd liegt bei Kindern bei 79,95 Euro, Erwachsene zahlen 114 Euro. Das Trikot soll beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro am 24. September gleich doppelt zum Einsatz kommen: Sowohl die Werder-Mannschaft als auch die international bunt gemischte Truppe aus Freunden, Spielern und weiteren Prominenten - „Claudios Amigos“ genannt - sollen mit dem Wendetrikot auflaufen. (nag)