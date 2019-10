Belohnung für Groß: Neuer Vertrag unmittelbar vor Unterschrift

Erst die Arbeit, dann die Belohnung – und die kommt für Christian Groß in Form eines neuen Vertrags bei Werder Bremen daher.

Der 30-Jährige, der in den vergangenen Wochen als Notlösung in der Abwehrkette überzeugt hatte, steht nach Informationen der DeichStube unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Werder. Das derzeit aktuelle Arbeitspapier ist noch bis Sommer 2020 gültig und beinhaltet auch eine an Einsätze in der U23 gekoppelte Option für ein weiteres Jahr an der Weser, doch bis diese Vorgaben erfüllt sind, will Werder Bremen offenbar nicht warten. Christian Groß erhält schon in Kürze einen neuen Vertrag, der allerdings dem alten sehr ähnlich sein soll. Heißt: Einen Profi-Status als festes und dauerhaftes Mitglied des Profi-Kaders erhält Groß nicht.

Dennoch gilt weiter, was Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann in den vergangenen Tagen immer wieder betont hatten: Groß bleibt bis zur Winterpause im Bundesliga-Team – auch wenn nun nach und nach die lange verletzten Innenverteidiger Ömer Toprak, Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp und Niklas Moisander zurückkehren.