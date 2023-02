Vertrag verlängert: Groß bleibt bei Werder

Von: Mario Nagel

Vertragsverlängerung offiziell: Christian Groß bleibt mindestens ein weiteres Jahr beim SV Werder Bremen.

Christian Groß hat seinen Vertrag beim SV Werder Bremen um ein Jahr verlängert. Der 33-Jährige bleibt den Grün-Weißen nun mindestens bis Ende Juni 2024 erhalten.

Bremen – Clemens Fritz hatte es bereits nach dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg angekündigt, jetzt meldet der SV Werder Bremen Vollzug: Christian Groß hat seinen Vertrag bei den Grün-Weißen um ein Jahr verlängert. Das neue Arbeitspapier des 33-Jährigen läuft bis zum 30. Juni 2024, das teilten die Grün-Weißen am Montag mit. „Grosso hat in den knapp vier Jahren, die er Teil des Profikaders ist, eine unglaubliche Entwicklung genommen. Sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine ist er ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“, lobt Clemens Fritz als Leiter Profifußball den Routinier und fügt an: „Wir sind froh, dass er seine Zukunft weiterhin bei Werder sieht.“

Christian Groß verlängert seinen Vertrag bei Werder Bremen um ein Jahr

Christian Groß, der seit der Saison 2019/20 insgesamt 86 Pflichtspiele (ein Tor) für die Profi-Mannschaft des SV Werder Bremen absolvierte, freut sich über die Vertragsverlängerung: „Jeder weiß, dass ich mich bei Werder und in dieser Mannschaft unglaublich wohl fühle. Ich möchte gerne meinen Teil dazu beitragen, die positive Geschichte, die wir in den letzten eineinhalb Jahren geschrieben haben, weiter fortzuführen.“

Bei einem Teil der Fans des SV Werder Bremen steht Christian Groß immer mal wieder in der Kritik. Zuletzt überzeugte er jedoch mit guten Leistungen, gewann unter anderem bei Werders Siegen gegen den VfL Wolfsburg und den VfB Stuttgart wichtige Zweikämpfe, stopfte viele Löcher und ließ seine Kritiker so vorerst verstummen. Dass der defensive Mittelfeldspieler den Grün-Weißen auch in Zukunft weiterhelfen kann, daran glaubt Clemens Fritz fest: „Er ist topfit und ich bin überzeugt, dass wir auch zukünftig von seinen Qualitäten und seiner Persönlichkeit auf und neben dem Platz profitieren werden.“ (nag)