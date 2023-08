Werder-Profi Groß: „Natürlich bin ich stolz darauf“

100. Werder-Pflichtspiel in Freiburg

+ © gumzmedia Christian Groß hat gegen den SC Freiburg sein 100. Spiel für den SV Werder Bremen absolviert. © gumzmedia

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Björn Knips schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Christian Groß hat gegen den SC Freiburg sein 100. Pflichtspiel für den SV Werder Bremen absolviert. Was der Routinier darüber denkt und wie er mit der öffentlichen Kritik an seiner Person umgeht, erklärt der 34-Jährige in einer Medienrunde am Dienstag.

Bremen – Dieser Mann ist schon ein kleines Phänomen. Erst mit 30 Jahren feierte Christian Groß sein Bundesliga-Debüt und avancierte vom Notnagel zum Dauerbrenner, der es auch immer wieder in die Startelf schafft, was nicht jedem gefällt. Doch damit geht der gebürtige Bremer ganz cool um. Nur beim Thema 100. Pflichtspiel als Werder-Profi, das er in Freiburg bei der unglücklichen 0:1-Niederlage erlebt hat, wird „Grosso“, wie ihn alle bei Werder Bremen nennen, ein bisschen persönlicher.

Werder Bremens Christian Groß über Kritik von außen: „Das blende ich aus“

„100 Pflichtspiele sind schon etwas Besonderes. Nach dem Spiel habe ich das etwas nüchtern zur Kenntnis genommen – wegen des Ergebnisses. Aber natürlich bin ich stolz darauf. Vor allem, wenn man sieht, wie die Geschichte angefangen hat. Das hat mich sehr gefreut“, berichtet der 34-Jährige in einer Medienrunde und strahlt dabei. Im Sommer 2019 hatte ihn der damalige Coach Florian Kohfeldt aus der U23 zu den Profis hochgezogen, weil es dort in der Vorbereitung einen personellen Engpass in der Defensive gab. Diese unerwartete Chance nutzte Christian Groß, er blieb bis heute im Team. Allerdings gibt es auch immer wieder Kritik, er sei als Sechser zu langsam, zu wenig kreativ und insgesamt nicht gut genug für die Bundesliga. „Das blende ich aus“, sagt er und erklärt: „Am Ende des Tages ist es doch nur wichtig, welche Wertschätzung ich intern habe – beim Trainerteam und den Leuten drumherum.“ Und diese Wertschätzung ist ziemlich hoch. Trainer Ole Werner beorderte Groß in den Mannschaftsrat des SV Werder Bremen und stellt ihn regelmäßig auf – wie auch in Freiburg, nachdem eine Woche zuvor noch Neuzugang Senne Lynen gegen den FC Bayern München den Vorzug bekommen hatte. „Wie es der Trainer schon gesagt hat: Es ging um die Kommunikation in der Mannschaft, dafür stehe ich. Ich versuche, viel im Spiel anzusprechen, die Mitspieler zu lenken“, erzählt Groß, der in Freiburg eine gute Partie vor der Abwehr ablieferte. Seinen neuen, zehn Jahre jüngeren Konkurrenten nimmt er in Schutz: „Senne ist halt erst sehr spät dazugekommen. Wenn ich kurz vor Toreschluss irgendwohin wechseln würde, dann wäre es auch nicht so leicht, sofort alle Inhalte umzusetzen. Das braucht ein bisschen Zeit.“

„Ich will nichts schönreden“, sagt Christian Groß über die aktuelle Werder Bremen-Situation

Mit der Geduld ist das bei Werder Bremen nach drei Pflichtspiel-Niederlagen allerdings gerade so eine Sache, nicht wenige malen schon schwarz. „Diese Stimmung hat sicherlich viel damit zu tun, wie die Rückrunde gelaufen ist. Da waren die Ergebnisse nicht da. Ich will nichts schönreden“, versichert Christian Groß: „Wir brauchen Punkte, dafür spielen wir Fußball. Aber das war auch kein leichtes Auftaktprogramm mit Bayern und Freiburg. Und man hat gesehen, dass wir in Freiburg was mitnehmen können.“ Doch das allein reicht ihm nicht, sein Motto für die nächsten Tage lautet: „Als erstes geht es darum, die Ärmel hochzukrempeln und in jedem Training vorwegzugehen und dann bestmöglich in den Spielen zu performen. Dafür sind Führungsspieler da, dafür ist der Mannschaftsrat da. Im besten Fall gewinnen wir dann am Samstag gegen Mainz mit unseren Fans im Rücken.“ Es wäre übrigens sein 41 Sieg im 101. Pflichtspiel für die Werder-Profis. (kni)