Triumphe und Tragödien: Werder Bremen in der Champions League

Am Samstagabend steigt das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Juventus Turin. Mit beiden Vereinen hat sich auch Werder Bremen schon packende Duelle im Europapokal geliefert. Ein Blick auf die größten Erfolge und Misserfolge der Vereinsgeschichte im Landesmeister-Pokal und der Champions League.

Werder Bremen – Dynamo Berlin 5:0

Das zweite Wunder von der Weser war das erste im Europapokal der Landesmeister. Das Hinspiel gegen DDR-Vertreter BFC Dynamo hatten die Bremer satt 0:3 verloren. Das Aus drohte. Doch im Rückspiel am 11. Oktober 1988 im Weserstadion drehte Werder auf, gewann 5:0 durch Tore von Michael Kutzop, Günter Hermann, Karl-Heinz Riedle (Foto), Manfred Burgsmüller und Thomas Schaaf.

Werder Bremen – RSC Anderlecht 5:3

Am 8. Dezember 1993 war es Zeit für das dritte Wunder von der Weser. Zur Pause lagen die Bremer gegen den belgischen Spitzenclub mit 0:3 zurück, dann schlug Werder zurück: Wynton Rufer, Rune Bratseth, Bernd Hobsch, Marco Bode und nochmal Wynton Rufer (Foto) drehten das Spektakel zum Guten für die Grün-Weißen.

Werder Bremen – FC Porto 0:5

Am Ort, wo Werder das Wunder gegen Anderlecht feierte, kassierten die Bremer nur Monate später eine ganz üble Heimpleite. 0:5 hieß es am 30. März 1994 im Weserstadion, das bedeutete das Aus in der Champions League. Für Fußball-Historiker, hier die Torschützen: Rui Filipe, Emil Kostadinov, Secretario, Domingos Paciencia, Ion Timofte.

Olympique Lyon – Werder Bremen 7:2

Im Jahr nach dem Double hatte Werder zwar die Gruppenphase der Champions League überstanden, bekam im Achtelfinale am 8. März 2005 dann aber ordentlich auf die Mütze. Gegen Lyon halfen auch die Treffer von Johann Micoud und Valerien Ismael nichts. Mit 2:7 wurden die Bremer im Rückspiel vom Platz gefegt. Sylvain Wiltord (Foto) traf dreifach für die Franzosen.

Juventus Turin – Werder Bremen 2:1

Was war das für ein Achtelfinal-Drama in Turin am 7. März 2006! Es steht bis zur 88. Minute 1:1, Werder wäre nach dem Last-Minute-Sieg aus dem Hinspiel (3:2) weiter gewesen. Torwart Tim Wiese, bis dahin überragend, schnappte sich eine Rechtsflanke, aber verlor den Ball im Abrollen aus den Händen. Emerson schob zum 1:2 ins leere Tor ein. Für Werder war es das bittere Aus nach einem tollen Fight.

Werder Bremen – FC Chelsea 1:0

Ein echter Achtungserfolg: Mit 1:0 gewann Werder am 22. November 2006 dank Per Mertesackers Kopfballtor (Foto) gegen den FC Chelsea um Michael Ballack. Damit bescherten die Bremer den Engländern die einzige Niederlage in der Gruppenphase, nach der für die Grün-Weißen dann aber auch schon Schluss war.

Werder Bremen – Real Madrid 3:2

Matchwinner Boubacar Sanogo (Foto)! Am 28. November 2007 traf der Werder-Stürmer sehenswert per Direktabnahme nach klasse Vorarbeit von Markus Rosenberg zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen Real Madrid. Werder feierte nach 90 Minuten einen 3:2-Sieg, auch Rosenberg und Aaron Hunt trafen. Am Ende der Gruppenphase schied Werder aber aus der Champions League aus.

Werder Bremen – Inter Mailand 3:0

Das bisher letzte Spiel in der Königsklasse bestritt Werder am 7. Dezember 2010 gegen Inter Mailand. Es war ein absolutes Highlight - leider ohne Happy End. Die Bremer feierten zwar einen klaren 3:0-Sieg vor heimischer Kulisse nach den Treffern von Sebastian Prödl, Marco Arnautovic und Claudio Pizarro (Foto), doch am Ende schied Werder aus der Champions League aus.

Quelle: WerderStube