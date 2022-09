Kuriose Suchaktion: Weil ein Werder-Korn verschwunden ist, läuft im Bundestag eine grün-weiße Fahndung

Von: Malte Bürger

Teilen

Normalerweise geht es im deutschen Bundestag um Politik - doch jetzt ist ein Geburtstagsgeschenk, ein Flasche Korn des SV Werder Bremen, für einen CDU-Abgeordneten verschwunden! © Imago Images/Jean MW/Geisler-Fotopress

Berlin/Bremen – Geht es um Fußball, dann kennt die Politik keinen Spaß. Doch dieses Mal geht es ausnahmsweise nicht um Polizeikosten und Fan-Streitereien – sondern um eine simple Flasche Korn. Wobei, so simpel ist sie gar nicht. Vielmehr steht das besagte Getränk in enger Verbindung zum SV Werder Bremen und sollte eigentlich als Geburtstagsgeschenk für einen CDU-Bundestagsabgeordneten dienen. Doch nun ist das Präsent verschwunden. Wie „Der Spiegel“ berichtet, bahnt sich deshalb gerade in Berlin eine echte Posse an.

So seien bereits sämtliche Fraktionen mit einer Rundmail über das Verschwinden der Flasche des SV Werder Bremen informiert worden, das Büro des Politikers erhofft sich so Hilfe bei der Wiederbeschaffung des Korns. In der Paketstelle des Bundestages sei das Getränk definitiv eingetroffen, heißt es, doch anschließend verlor sich die Spur. „Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass die Flasche wiedergefunden wird, er ist wirklich ein großer Werder-Fan“, heißt es in dem Schreiben, aus dem das Nachrichtenmagazin zitiert. Auch die Echtheit der Mail hatte sich „Der Spiegel“ bestätigen lassen.

CDU-Bundestagsabgeordneter sollte mit „Kurvenkorn“ von Werder Bremen beschenkt werden

Bei der gesuchten Spirituose handelt es sich um eine Halbliter-Flasche des sogenannten „Kurvenkorns“, der eine Saison lang in Bourbon-Fässern in den Katakomben der Ostkurve gereift ist. Die Stückzahl ist auf 921 begrenzt. In Anlehnung an die Zuschauerzahl im Wohninvest Weserstadion (42.100) beträgt der Alkoholgehalt 42,1 Prozent. Der Originalpreis des weitgehend ausverkauften Produktes von Werder Bremen liegt bei 39,90 Euro.

„Vielleicht ist es ja versehentlich in einem anderen Büro gelandet und wurde dort als Werbegeschenk angesehen“, schreiben die Suchenden, die ihren Chef unbedingt zum Geburtstag mit der Spirituose des SV Werder Bremen glücklich machen wollen: „Gegebenenfalls können Sie ja auch einmal nett bei Ihrem Abgeordneten nachfassen, ob dort etwas dergleichen angekommen ist.“ (mbü)