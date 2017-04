Werder zittert um Caldirola, am Samstag MRT

FRANKFURT. Es sah so aus, als hätte Werder-Profi Luca Caldirola in der 53. Minute in Frankfurt Krämpfe. Und das wäre nach seiner langen Verletzungspause am Ende einer englischen Woche auch nicht ungewöhnlich gewesen. Doch den Italiener plagten ganz andere Probleme.

Nämlich diese: „Luca hat einen Schlag auf den Fuß bekommen“, berichtete später Trainer Alexander Nouri. Immerhin handelt es sich nicht um den Fuß, den er sich zu Saisonbeginn im Spiel gegen Augsburg gebrochen hatte. Ob das letztlich wirklich besser ist, bleibt abzuwarten.

"Ich hoffe die Verletzung ist nicht so schlimm. Morgen weiß ich mehr", sagte Caldirola nach dem Spiel.

Am Samstag soll eine MRT-Untersuchung in Bremen Aufschluss geben. Sportchef Frank Baumann hat dabei ein mulmiges Gefühl: „Es kann durchaus sein, dass Luca erstmal ausfällt.“

Das wäre für Caldirola richtig bitter. Er hatte sich gerade zurückgekämpft und dabei vom verletzungsbedingten Fehlen von Lamine Sane profitiert. Außerdem läuft sein Vertrag am Saisonende aus. Im Krankenstand ist die Verhandlungsposition ganz gewiss nicht besser.

Auch für Werder ist der Ausfall richtig bitter. Es sei denn, Lamine Sane meldet sich nach seinen muskulären Problemen im Adduktorenbereich schon bald zurück. „Ich bin optimistisch, dass er nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann“, sagte Nouri. Gleiches gelte auch für Serge Gnabry. Aber der Coach warnte auch vor zu hohen Erwartungen. Beide seien schließlich schon einige Wochen raus.

Ob sie für das Nordderby am Ostersonntag gegen den Hamburger SV wirklich zur Verfügung stehen, muss sich noch zeigen.

Quelle: WerderStube