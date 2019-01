Caldirola, Petsos und Schmid nicht mit nach Belek

Bremen – Ab in die Sonne: Werders U23- und U19-Mannschaft verabschieden sich am Freitag ins gemeinsame Trainingslager ins türkische Belek. Drei prominente Namen gehören der Reisegruppe allerdings nicht an.

Die bei den Profis aussortierten Luca Caldirola und Thanos Petsos bleiben in Bremen, damit sie sich weiterhin nach neuen Vereinen umsehen können. Sollte das bis zur Schließung des Transferfensters am 31. Januar keinen Erfolg gehabt haben, steigen beide laut Werder nach der Rückkehr der U23 wieder in den Trainingsbetrieb des Regionalligisten ein. Auch Winter-Zugang Romano Schmid, den Werder gerne ausleihen möchte, fehlt auf der Liste.

Insgesamt nimmt U23-Trainer Sven Hübscher 20 seiner Akteure mit in die Türkei, U19-Coach Marco Grote plant mit 23 Spielern. Auch Fridolin Wagner (U23), David Philipp und Ilja Gruev (beide U19), die bereits das Profi-Trainingslager in Südafrika absolviert hatten, sowie Torhüter Michael Zetterer, der Anfang Januar mit den Würzburger Kickers in Spanien trainiert hatte, sich dem Drittligisten aber nicht anschließen wollte, werden in Belek mittrainieren.

(dco)

Quelle: DeichStube