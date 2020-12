Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: So seht Ihr das Bundesliga-Spiel gegen den BVB live im TV und im Stream

Englische Woche in der Fußball-Bundesliga: Werder Bremen empfängt am zwölften Spieltag keinen Geringeren als den BVB. So könnt Ihr das Spiel am Dienstag live im TV und im Live-Stream schauen.

Nach der 0:2-Niederlage bei RB Leipzig empfängt das Team von Trainer Florian Kohfeldt das nächste Schwergewicht der Liga. Borussia Dortmund ist am Dienstag (20.30 Uhr, live im TV) im Weserstadion Gegner des SV Werder Bremen.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund live im TV: Sender Sky überträgt im Fernsehen

Für die seit mittlerweile acht Spielen sieglosen Bremer, die obendrein die letzten drei Partien nacheinander verloren haben, ist das eine ganz schwere Aufgabe. Nicht zuletzt weil sich der BVB nach der 1:5-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart zwei Tage vor dem Duell mit Werder Bremen von Trainer Lucien Favre getrennt hat. Favres bisheriger Co-Trainer Edin Terzic soll die Geschicke der Borussia bis zum Saisonende leiten. Er steht für einen aggressiveren Spielstil als Vorgänger Favre. Spannung ist also geboten! Wie wird der BVB den Trainerwechsel wegstecken? Und wie verkraften die Grün-Weißen die Negativserie und die immer näher rückende Abstiegsregion?

Die Fans können die Partie live von zu Hause aus verfolgen – entweder am Handy oder Computer via Internet oder ganz klassisch im Fernsehen. Das Spiel von Werder Bremen gegen Borussia Dortmund wird wie gewohnt nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Begegnung am Dienstagabend live im TV auf „Sky Sport Bundesliga 3“.

Werder Bremen live im TV gegen den BVB: Fernsehen und Live-Stream via Sky

Anpfiff ist am Dienstag um 20.30 Uhr im Bremer Weserstadion, die Übertragung der Vorberichterstattung beginnt auf Sky bereits um 17.30 Uhr. Eine Alternative zu Sky gibt es im Fernsehen nicht. Im Live-Stream könnt Ihr die Partie derweil nur via Sky Go oder Sky Ticket schauen. Es gibt auch keine legale Livestream-Option. Die Streaming-Anbieter DAZN oder Amazon Prime zeigen das Spiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem BVB nicht.

Highlights zum Spiel kommen im Anschluss an die Live-Übertragung bei Sky, 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN sowie im Free-TV in der ARD-Sportschau ab 22.30 Uhr. Auf „werder.tv“ (kostenpflichtig) könnt ihr das Spiel noch am Abend des Spieltags in voller Länge im „Re-Live“ angucken. Wer aber alles live und kostenlos verfolgen will, dem empfehlen wir natürlich gerne unseren DeichStube-Live-Ticker zum Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund. Ticker-Start ist um 19.30 Uhr mit den Aufstellungen der Mannschaften – bei uns verpasst Ihr nichts! (mwi)