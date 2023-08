Vor Werders Bundesliga-Start: Bremer Polizei-Gewerkschaft kritisiert Belastung

Zunehmende Gewalt, gestiegene Belastung: Auch bei den Heimspielen des SV Werder Bremen muss die Polizei mit vielen Einsatzkräften für Sicherheit sorgen. © Imago /sp / Joachim Sielski

Am Freitagabend startet die neue Bundesliga-Saison mit dem Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München. Für die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ein Anlass, auf die zunehmende Gewalt bei Fußballereignissen und die enorme Belastung der Einsatzkräfte hinzuweisen und Veränderungen zu fordern.

Bremen - Einen Tag vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bremen die Belastung für die Beamtinnen und Beamte durch regelmäßige Einsätze bei Fußballspielen kritisiert. „Für unsere Kolleginnen und Kollegen der Polizei bedeutet der Start in die Fußball-Bundesliga wieder enorme Belastungen und Verletzungsgefahr“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der GdP.

Vor Werder Bremen gegen FC Bayern München: Gewerkschaft der Polizei kritisiert zunehmende Gewalt bei Fußballereignissen

In Bremen findet am Freitagabend das Saisoneröffnungsspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem amtierenden deutschen Meister FC Bayern München statt (20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker). Am Beispiel der Hansestadt zählte der GdP-Landesvorsitzende Nils Winter auf: „Die personell stark dezimierten Einsatzzüge der Bereitschaftspolizei und die Alarmhundertschaften aus den Bereichen der Schutz- und Wasserschutzpolizei werden für die Sicherheit in und um die Stadien sorgen müssen. Unterstützen müssen auch Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei und anderer Bereiche der gesamten Polizei Bremen und der Ortspolizeibehörde Bremerhaven. Für die Verkehrsmaßnahmen rund um Fußballspiele werden die Verkehrsbereitschaft und die Kontaktpolizistinnen und Kontaktpolizisten (KOP) eingesetzt.“



Die Gewerkschaft der Polizei fordert die Proficlubs, die Fußballverbände und die Politik dazu auf, „eine Strategie zur Entlastung der Polizei und zur Erhöhung der Sicherheit beim Fußball vorzustellen. Sie sind aufgefordert, das zunehmende Gewaltproblem bei Fußballereignissen in den Griff zu bekommen.“ (dpa)