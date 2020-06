Vertragschaos bei Werder im Fall der Relegation - Baumann führt „noch keine Gespräche“

Bremen – Die Termine für die Relegationsspiele zwischen erster und zweiter Liga stehen fest, wer im Falle eines Falles dann noch für Werder Bremen spielen dürfte, allerdings nicht.

Sollte der aktuelle Vorletzte der Bundesliga-Tabelle die Saison auf Rang 16 beenden, bekäme er in zwei Partien gegen den Dritten der zweiten Liga eine letzte Chance, den Klassenverbleib zu sichern. Diese Partien hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) nun fix terminiert. Gespielt wird demnach am Donnerstag, 2. Juli und Montag, 6. Juli.

Das Problem: Dann sind bei Werder Bremen die Verträge von gleich acht Spielern eigentlich nicht mehr gültig. Die Leihen von Kevin Vogt, Leo Bittencourt, Ömer Toprak und Michael Lang enden genauso am 30. Juni wie die Kontrakte von Fin Bartels, Sebastian Langkamp sowie die der ohnehin verletzten Claudio Pizarro und Nuri Sahin.

Alle bräuchten eine Vertragsverlängerung von zehn Tagen. Doch Sportchef Frank Baumann ist bislang nicht tätig geworden. „Wir haben mit den Spielern noch keine Gespräche in diese Richtung geführt“, erklärt er auf Nachfrage der DeichStube. Sollte Werder Bremen tatsächlich in die Relegation müssen/dürfen, ist das aber dringend nötig. Denn Profis, die zum 1. Juli bereits bei einem anderen Verein unterschrieben haben, könnten darauf bestehen, nicht mehr für Werder spielen zu müssen. Das betrifft nach aktuellem Stand mit Ausnahme der ausgeliehenen Spieler jedoch niemanden.

Werder Bremen: Profis mit auslaufenden Verträgen dürfen nicht woanders spielen

Die DFL hat allerdings bereits klar gestellt, dass bei einer Verlängerung der Saison über den 30. Juni hinaus (auch bei Verschiebungen und Verzögerungen im Spielplan) Profis mit auslaufenden Verträgen nicht für ein anderes Team spielberechtigt sein werden. Heißt auch: Zurückkehrende Leihspieler wie Martin Harnik oder Romano Schmid wären genauso wenig ein Thema für die Relegationsspiele wie die zum 1. Juli verpflichteten Felix Agu und Johan Mina. (csa)

Zur letzten Meldung vom 3. Juni 2020

Nach der mittlerweile erfolgten Wiederaufnahme des Spielbetriebs in den drei Bundesligen hat die DFL den Rahmenterminkalender für die letzten Spiele der Saison 2019/20 vervollständigt und dabei auch die Termine für die Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga festgelegt. Der Drittletzte der Bundesliga und der Drittplatzierte der 2. Bundesliga spielen demnach am Donnerstag, dem 2. Juli im Relegations-Hinspiel und am Montag, dem 6. Juli im Rückspiel gegeneinander.

Werder Bremen: Das ist der Modus der Bundesliga-Relegation

Die Relegationsspiele werden nach dem in K.o.-Spielen der europäischen Club-Wettbewerbe üblichen Modus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das Heimrecht im Rückspiel besitzt der Club, der gemäß dem Spielplan der abgelaufenen Spielzeit weniger spielfreie Tage vor dem Hinspiel hatte.

Seit der Wiedereinführung der Relegationsspiele (Saison 2008/09) gibt es kein drittes Entscheidungsspiel mehr, sondern es gilt die Auswärtstorregel: Bei gleicher Trefferanzahl nach Hin- und Rückspiel gewinnt die Mannschaft, die auswärts mehr Tore erzielt hat. Führt dieses Vorgehen keine Entscheidung herbei, das heißt haben beide Teilnehmer sowohl auswärts als auch zu Hause gleich viele Tore erzielt, wird das Rückspiel um zwei Mal 15 Minuten verlängert. Fallen in der Verlängerung keine Tore, wird der Sieger in einem Elfmeterschießen ermittelt. (mwi)

Zur letzten Meldung vom 20. Mai 2020:

Neun Spiele liegen in der laufenden Bundesliga-Saison noch vor Werder Bremen - und nun weiß die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt auch, wann genau sie gegen welchen Gegner anzutreten hat. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die exakten Ansetzungen für die noch ausstehenden Spieltage am Mittwochnachmittag bekannt gegeben. Das Spiel gegen den Rekordmeister FC Bayern München wird am Dienstag, 16. Juni, im Weserstadion angepfiffen.

Der Restspielplan des SV Werder Bremen im Überblick:

27. Spieltag / Sa., 23. Mai 2020 15.30 Uhr: SC Freiburg - Werder Bremen

28. Spieltag / Di., 26. Mai 2020 20.30 Uhr: Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

29. Spieltag / Sa., 30. Mai 2020 15.30 Uhr: FC Schalke 04 - Werder Bremen

24. Spieltag (Nachholspiel) / Mi., 3. Juni 2020 20.30 Uhr: Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

30. Spieltag / So., 7. Juni 2020 13.30 Uhr: Werder Bremen - VfL Wolfsburg

31. Spieltag / Sa., 13. Juni 2020 15.30 Uhr: SC Paderborn - Werder Bremen

32. Spieltag / Di., 16. Juni 2020 20.30 Uhr: Werder Bremen - FC Bayern München

33. Spieltag / Sa., 20. Juni 2020 15.30 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - Werder Bremen

34. Spieltag / Sa., 27. Juni 2020 15.30 Uhr: Werder Bremen - 1. FC Köln (dco)

Letzte Meldung vom 14. Mai:

Am Samstag 23. Mai, 15.30 Uhr, muss der SV Werder Bremen beim SC Freiburg ran. Am Dienstag, 26. Mai, um 20.30 Uhr, gastiert Borussia Mönchengladbach am Bremer Osterdeich. Am Samstag, 30. Mai, 15.30 Uhr, findet das Auswärtsspiel gegen Schalke 04 statt. (len)

Zur letzten Meldung vom 7. Mai 2020:

Die Begegnung vom 24. Spieltag soll am 2. oder 3. Jun i (Dienstag oder Mittwoch) nachgeholt werden. Damit steht fest: Werder Bremen hat im pickepackevollen Saisonfinale gleich drei Englische Wochen auf dem Programm. Insgesamt müssen die Bremer in der laufenden Bundesliga-Saison noch zehn Spiele bestreiten. Sechs Heim- und vier Auswärtsspiele in denen es einfach nur irgendwie darum geht, den Abstieg in die Zweite Liga zu vermeiden.

Los geht es am Montag, 18. Mai. Dann gastiert Bayer 04 Leverkusen ab 20.30 Uhr zur letzten Partie des Spieltags im leeren Weserstadion. „Damit wollen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass Werder als letzter Club das Teamtraining wieder aufnehmen konnte, wofür den Club keine Verantwortung traf“, hatte DFL-Chef Christian Seifert auf einer Pressekonferenz am Donnerstag erklärt. Zur Erinnerung: Werder muss gegen die Werkself auf den gelbgesperrten Davy Klaassen verzichten.

Werder Bremen und das Hammerprogramm: Drei Englische Wochen im Bundesliga-Saison-Endspurt

Noch in derselben Woche (22.-24. Mai) geht es für das Team von Trainer Florian Kohfeldt in den Breisgau zum SC Freiburg. Ehe am 26. oder 27. Mai die erste Englische Woche mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und dem Auswärtsspiel am darauffolgenden Wochenende (29. Mai bis 1. Juni) beim FC Schalke 04 folgt. Alle weiteren Begegnungen findet ihr in der Übersicht unten.

Genau terminiert sind neben dem 26. Spieltag bisher übrigens nur die Spieltage 33 und 34. Dort treten alle Mannschaften wie üblich parallel an je zwei Samstagen (20. und 27. Juni) um jeweils 15.30 Uhr an. Für Werder Bremen geht es dann im Auswärtsspiel bei Mainz 05 und im abschließenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln möglicherweise um alles. (mwi)

26. Spieltag: Montag, 18. Mai, 20.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen (H)

27. Spieltag: Samstag, 23. Mai, 15.30 Uhr: SC Freiburg (A)

28. Spieltag: Dienstag, 26. Mai, 20.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach (H)

29. Spieltag: Samstag, 29. Mai, 15.30 Uhr: FC Schalke 04 (A)

24. Spieltag (Nachholspiel): 2./3. Juni: Eintracht Frankfurt (H)

30. Spieltag: 5. bis 8. Juni: VfL Wolfsburg (H)

31. Spieltag: 12. bis 14. Juni: SC Paderborn (A)

32. Spieltag: 16./17. Juni: FC Bayern München (H)

33. Spieltag: Samstag, 20. Juni, 15.30 Uhr: Mainz 05 (A)

34. Spieltag: Samstag, 27. Juni, 15.30 Uhr: 1. FC Köln (H)

