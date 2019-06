Spielplan mit Traumstart-Potenzial für Werder Bremen

Die Fans von Werder Bremen dürfen sich auf einen nicht allzu schweren Start in die Bundesliga Saison 2019/20 freuen.

Frankfurt/Bremen – Werder Bremen startet mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Die Deutsche Fußball-Liga veröffentlichte am Freitagmittag den Plan für die Spielzeit 2019/20, und auf dem Papier besteht für die Bremer eine richtig gute Chance, einen erfolgreichen Saisonstart hinzulegen.

Nach dem Auftakt gegen Düsseldorf am 17./18. August folgt das Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim, anschließend kommt der FC Augsburg ins Weserstadion, ehe Werder bei Aufsteiger Union Berlin ran muss. Danach kommt es mit Spielen gegen RB Leipzig (H) und Borussia Dortmund (A) aber dicke.

Auf Meister Bayern München treffen die Bremer am 15. Spieltag zunächst auswärts, am 32. Spieltag (02.-04. Mai 2020) gastieren die Bayern dann im Weserstadion. Die Saison endet für den SV Werder am 16. Mai 2020 mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Die Werder-Spiele im Überblick:

1. Spieltag, 17./18.08.2019: SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

2. Spieltag, 23.-25.08.2019: TSG 1899 Hoffenheim - SV Werder Bremen

3. Spieltag, 30.08.-01.09.2019: SV Werder Bremen - FC Augsburg

4. Spieltag, 13.-15.09.2019: 1. FC Union Berlin - SV Werder Bremen

5. Spieltag, 20.-23.09.2019: SV Werder Bremen - RB Leipzig

6. Spieltag, 27.- 29.09.2019: Borussia Dortmund - SV Werder Bremen

7. Spieltag, 04.-06.10.2019: Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen

8. Spieltag, 18.-20.10.2019: SV Werder Bremen - Hertha BSC

9. Spieltag, 25.-27.10.2019: Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen

10. Spieltag, 01.-03.11.2019: SV Werder Bremen - SC Freiburg

11. Spieltag, 08.-10.11.2019: Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen

12. Spieltag, 22.-24.11.2019: SV Werder Bremen - FC Schalke 04

13. Spieltag, 29.11.-02.12.2019: VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen

14. Spieltag, 06.-08.12.2019: SV Werder Bremen - SC Paderborn 07

15. Spieltag, 13.-15.12.2019: FC Bayern München - SV Werder Bremen

16. Spieltag, 17./18.12.2019: SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05

17. Spieltag, 20.-22.12.2019: 1. FC Köln - SV Werder Bremen

Der komplette 1. Spieltag:

Freitag, 16.08.2019, 20.30 Uhr:

FC Bayern München gegen Hertha BSC

Samstag, Sonntag, 17./18.08.2019:

Borussia Dortmund gegen FC Augsburg

Bayer 04 Leverkusen gegen SC Paderborn 07

Borussia Mönchengladbach gegen FC Schalke 04

VfL Wolfsburg gegen 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt gegen TSG 1899 Hoffenheim

SV Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf

Sport-Club Freiburg gegen 1. FSV Mainz 05

1. FC Union Berlin gegen RB Leipzig