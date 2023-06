Eine Frage des Alters: Wie sich der Kader des SV Werder im Ligavergleich schlägt

In der vergangenen Bundesliga-Saison standen mit Niclas Füllkrug (von links), Christian Groß, Anthony Jung und Jiri Pavlenka regelmäßig vier Ü30-Spieler in der Startelf des SV Werder Bremen. © gumzmedia/Imago/Jan Huebner

Der SV Werder Bremen hat in den Spielen der abgelaufenen Bundesliga-Saison oft auf erfahrene Spieler gesetzt. Doch ist das Durchschnittsalter der Bremer Mannschaft deshalb ungewöhnlich hoch? Wie sich Werders Kader im Ligavergleich schlägt.

Bremen – Mit dem Alter in der Bundesliga ist das ja immer so eine Sache. Geht der Blick beim SV Werder Bremen auf das Durchschnittsalter des gesamten Kaders, dann befindet sich der Club im Saison-Vergleich im soliden Mittelfeld. Liegt der Fokus jedoch allein auf den Spielern, die am Ende tatsächlich eingesetzt wurden, dann büßen die Norddeutschen in der Statistik einige Plätze ein. Doch was bedeutet das genau für die Verhältnisse in der Bundesliga? Die DeichStube hat einmal genau hingeschaut.

Beim Blick auf das Durchschnittsalter aller Erstligisten fällt auf: Werder Bremen siedelt sich mit dem neuntjüngsten Kader (durchschnittlich 25,4 Jahre) im Mittelfeld der Alterstabelle an. Zum Vergleich: In der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit haben einige ältere Teams sehr gut abgeschnitten (zum Beispiel Champions-League-Qualifikant Union Berlin - 27,6), andere hingegen schwer enttäuscht (zum Beispiel Absteiger Hertha BSC - 26,1). Selbiges gilt für Mannschaften mit einem jüngeren Durchschnittsalter als das der Bremer: Der BVB verpasste als zweitjüngstes Team (24,7) nach einer starken Saison nur denkbar knapp und unglücklich den neunten Meistertitel, der VfB Stuttgart als jüngster Bundesligist (23,6) rettete sich dagegen nach einer schwachen Saison erst in der Relegation gegen den HSV. Aufgrund ganz anderer finanzieller Möglichkeiten kann man die Borussia aus Dortmund aber natürlich nur schwerlich mit dem SVW vergleichen. Bei den Stuttgartern sieht das schon anders aus. Gerade der VfB, der in den vergangenen Jahren viel auf junge Talente gesetzt hat, zeigt, dass es eben auch einen gesunden Mix mit erfahrenen Profis braucht.

Bundesliga: Werder Bremen hat beim Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler das sechstälteste Team

Festzuhalten bleibt, dass in Bremen vor allem die Nachwuchsspieler, die jedoch nie oder nur selten eingesetzt wurden, den Bundesliga-Kader verjüngen. Beim Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler war Werder Bremen (26,5 Jahre) nämlich das sechstälteste Team. Cheftrainer Ole Werner hat zudem neben den ohnehin etwas älteren Leistungsträgern Pavlenka (31), Weiser (29) Füllkrug (30) und Ducksch (29) vermehrt auf weitere erfahrene Akteure gesetzt. Paradebeispiele sind Linksverteidiger Anthony Jung (31), der beinahe in der gesamten Saison den Vorzug vor Lee Buchanan (22) erhalten hat, und Sechser Christian Groß (34), den Ilia Gruev (23) nur selten aus der Startformation verdrängen konnte. So ergibt sich mit 2,1 Jahren die ligaweit größte Diskrepanz zwischen dem durchschnittlichen Alter des Kaders (25,4) und dem der Startelf (27,5).

In den Statistiken des Branchenportals „transfermarkt.de“ zu den 50 jüngsten Startaufstellungen der vergangenen Bundesliga-Saison findet sich demnach auch keine erste Elf von Ole Werner. Unter den 50 ältesten Anfangsformationen sind die Grün-Weißen dagegen immerhin fünfmal zu finden (zweimal 29,1 und dreimal 29,2). Dass die Mannschaft des SV Werder Bremen damit (fast) zu alt ist, kann beim Blick auf die Konkurrenz allerdings klar verneint werden. Denn der Außenseiter VfL Bochum hat mit dem ältesten Kader der Bundesliga (28,1), der durchschnittlich ältesten Startelf (29,5) und dem höchsten Durchschnitt aller eingesetzten Spieler (28,6) am Ende die Klasse gehalten. Dabei haben Trainer Thomas Letsch und Vorgänger Thomas Reis die 19 ältesten Anfangsformationen der abgelaufenen Saison aufgeboten. In der Liste der 50 ältesten Aufstellungen findet sich der VfL zudem ganze 31 Mal. Auch ein vermeintlich zu alter Kader kann seine Ziele in der Bundesliga also erreichen. Dabei spielt natürlich auch das Thema Erfahrung eine nicht zu unterschätzende Rolle.

In der Bundesliga eingesetzte Spieler des SV Werder Bremen haben einen Altersschnitt von 26,5 Jahren

Weitere Vereine, die eher Werders Kragenweite sind, haben sich in ihrer Altersstruktur ähnlich wie die Bremer aufgestellt. So hatten die Grün-Weißen den gleichen Altersschnitt pro Spiel wie Mainz 05 (26,5). Der FSV und auch der FC Augsburg stellten in der vergangenen Saison mit 25,3 Jahren zudem nur einen um 0,1 Jahre jüngeren Kader als der SV Werder Bremen. Alle drei Vereine schafften letztlich den Klassenerhalt in der Bundesliga, auch wenn die Augsburger bis zum 34. Spieltag zittern mussten.

Auch in diesem Sommer ist Werder Bremen wieder dabei, Veränderungen im Team vorzunehmen - weil die Grün-Weißen weiter auf Transfererlöse angewiesen sind. Und die lassen sich in der Regel eher weniger mit Ü30-Spielern generieren. So wurde in dem 26-jährigen Stürmer Dawid Kownacki von Zweitligist Fortuna Düsseldorf bereits ein Spieler verpflichtet, der im Idealfall noch nicht am Ende seiner Entwicklung steht. Sensationsneuzugang Naby Keita (28) vom FC Liverpool ist zudem trotz einer langen Verletzungshistorie noch immer im vielzitierten „besten Fußballeralter“. Und auch bei ihren weiteren Aktivitäten werden die Verantwortlichen mit Sicherheit die Altersstruktur des Kaders intensiv im Auge behalten. (tos)