Top-Werte, Schwachstellen und ganz viel Spielzeit: Teste dein Wissen im großen Werder-Bundesliga-Quiz 2022/23

Von: Fynn Walenziak

Testet jetzt das eigene Wissen im großen Werder Bremen-Bundesliga-Quiz 2022/23. © gumzmedia

Die Bundesliga-Saison 2022/23 ist Geschichte und der SV Werder Bremen hat den Klassenerhalt letztlich souverän perfekt gemacht. Testet jetzt das eigene Wissen zur vergangenen Spielzeit im großen DeichStube-Quiz.

Bremen – Die meisten Profis weilen längst in der Sommerpause, Frank Baumann und Clemens Fritz basteln bereits am Kader des SV Werder Bremen für die neue Spielzeit und langsam, aber sicher geht der Blick in Richtung 61. Bundesliga-Saison. Höchste Zeit also, noch einmal die Sinne zu schärfen und im großen Werder-Bundesliga-Quiz 2022/23 die spannendsten Fakten und Statistiken der vergangenen Spielzeit abzurufen sowie das eigene Werder-Wissen unter Beweis zu stellen.

Werder Bremen-Bundesliga-Quiz 2022/23: Testet jetzt das eigene Wissen zur vergangenen Saison

Neben starken Statistiken, wie dem Gewinn der Torjägerkanone von Niclas Füllkrug oder der bärenstarken Vorlagenserie von Mitchell Weiser, gibt es nämlich noch einige andere packende Zahlen und Daten, die der SV Werder Bremen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison angesammelt hat. Es hat beispielsweise nur zwei Profis gegeben, die an allen 34 Spieltagen in der Startelf gestanden haben. Oder nur einen Spieler, der zwar auf 21 Einsätze gekommen ist, davon aber 19 Mal eingewechselt wurde. Wisst ihr, wer das sein könnte? Oder in welcher Kategorie die Bremer abgeschlagen auf dem letzten Platz liegen? Viel Spaß beim Quiz und klickt euch durch die Fragen! (fwa)