21 Punkte, Platz neun: Werder hat abgeliefert! Und jetzt die WM schauen oder nicht? | eingeDEICHt Folge 16 mit Felix Kroos

Von: Timo Strömer

Bremen – Der SV Werder Bremen geht als Aufsteiger auf Platz neun der Fußball-Bundesliga in die WM-Pause! 21 Punkte – Werder voll im Soll! Die Werder-Podcast-Show eingeDEICHt (bei YouTube und als Podcast) geht in Folge 16 wieder in die nicht immer ganz ernstgemeinte Analyse und zieht ein Hinrunden-Fazit. Und jetzt die WM 2022 gucken, bei der Niclas Füllkrug tatsächlich für Deutschland an den Start geht, oder die Problem-Weltmeisterschaft in Katar boykottieren? Mit dabei in Episode 16 der Werder Show-eingeDEICHt: Ex-Bremer und WM-Experte Felix Kroos!

In der Werder-Podcast-Säge der DeichStube (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer Mit DeichStube-Reporter Daniel Cottäus natürlich über den SV Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei: Inwiefern hat der Style von Mitchell Weiser zur tollen Hinrunde der Mannschaft von Trainer Ole Werner beigetragen und sollten jetzt nicht alle Werder-Fans die Weiser-Frisur tragen? Ist der Klassenerhalt noch gefährdet? Oder dürfen die Fans sogar von Europa träumen? Und dann ist da ja noch die Problem-WM 2022 in Katar mit Werder-Torjäger Niclas Füllkrug: Gucken oder WM-Boykott? eingeDEICHt spricht auch darüber mit Ex-Werderaner und WM-Experte Felix Kroos.

Werder Bremen voll im Soll! Jetzt die WM in Katar gucken oder Boykott? eingeDEICHt-Podcast-Show mit Felix Kroos

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office, erwartet Euch wie immer eine Vollgas-Veranstaltung vollgestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen. Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community in „User fragen Loser” zu Wort. Und es wird neben eingeDEICHt-Merch das neue „Third”-Trikot des SV Werder Bremen verschenkt - wer gewonnen hat, erfahrt Ihr in dieser neuen Folge. Und es gibt Tickets für die Live-Show des befreundeten Podcasts FUMS die Show zu gewinnen!

Werder Bremen-Podcast-Show eingeDEICHt auf allen Kanälen! Special-Guest: WM-Experte Felix Kroos

Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn, schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, Pinata-Punkte-Kloppen, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.