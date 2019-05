So viel Geld gibt Werder Bremen für Spielerberater aus

Der SV Werder Bremen gibt jährlich hohe Summen für Berater aus, andere Clubs greifen aber noch deutlich tiefer in die Tasche.

Bremen/Frankfurt – Nicht nur die Spieler verdienen gut im Fußball-Geschäft, sondern auch ihre Berater. Die Deutsche Fußball Liga hat am Mittwoch die Ausgaben der Bundesligisten für die Berater veröffentlicht. Dabei geht es um die Saison 2017/18. und natürlich auch um Werder Bremen.

Borussia Dortmund hat am tiefsten von allen Bundesliga-Clubs in die Tasche gegriffen und über 40 Millionen Euro an die Agenten ihrer Profis überwiesen. Wahrscheinlich hängt das mit dem Mega-Transfer von Ousmane Dembele zusammen, der für eine Ablöse von 125 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt war.

Schon gelesen? Bundesliga-Gehälter: 13 Clubs zahlten mehr für ihre Profis als Werder

Und Werder Bremen? Der Club zahlte 4,48 Millionen an die diversen Berater und liegen damit auf Rang 15 der Bundesliga-Rangliste (Quelle: DFL). Der Überblick:

Vereine Zahlungen an Spielerberater in Millionen Euro 1. Borussia Dortmund 40,92 2. Bayer Leverkusen 22,70 3. Bayern München 22,39 4. VfL Wolfsburg 21,60 5. RB Leipzig 19,48 6. FC Schalke 15,36 7. VfB Stuttgart 10,78 8. 1899 Hoffenheim 9,43 9. FSV Mainz 05 8,54 10. 1. FC Köln 7,51 11. SC Freiburg 6,49 12. Bor. Mönchengladbach 6,43 13. Hamburger SV 5,36 14. Hertha BSC 5,08 15. Werder Bremen 4,48 16. Hannover 96 3,78 17. Eintracht Frankfurt 3,67 18. FC Augsburg 2,22

Quelle: DeichStube