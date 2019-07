Werder-Talent Barry wechselt nach Uerdingen

Bremen - Als Boubacar Barry am Montagmittag aus der Kabine der U23 kam, da war er schwer bepackt. Der 23-Jährige hatte seinen Spind ausgeräumt und bestätigte auch, dass er Werder verlassen wird. Wenige Stunden später war der Wechsel zum Drittligisten KFC Uerdingen dann perfekt.

Der Offensivmann wird für eine Saison verliehen, zuvor hat er seinen ursprünglich bis 2020 laufenden Vertrag beim SV Werder Bremen verlängert. Beim ambitionierten KFC Uerdingen wird Boubacar Barry übrigens Jean-Manuel Mbom wiedersehen, der ebenfalls von Werder Bremen an den ehemaligen Bundesligisten ausgeliehen ist.

Barry, in Guinea geboren und 2017 vom Karlsruher SC an die Weser gewechselt, ist der nun schon elfte Spieler, den Werder Bremen verleiht. Am vergangenen Wochenende war Barry noch im Kreis der Profis aufgetaucht, hatte beim Mini-Turnier in Lohne mitgewirkt.

Unterdessen gibt es auch bei einem anderen Wechselkandidat von Werder Bremen Neuigkeiten: Martin Harnik ist seit mehreren Tagen beim HSV im Gespräch, dem Club von der Elbe aber unter den jetzigen Konditionen zu teuer. Einen anderen Deal haben die Grün-Weißen derweil fixiert: Werder Bremen hat den Vertrag mit Sponsor Wiesenhof vorzeitig verlängert, das bedeutet auch mehr Geld für den Club.

