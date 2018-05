Filbry im Interview: „Ich möchte wieder europäisch spielen“

Werder-Boss fordert harte Arbeit

+ © gumzmedia Werder-Boss Klaus Filbry geht fröhlich aus dieser schwierigen Saison, weil es am Ende einen Geldregen für den Club gab. © gumzmedia

Bremen - So freudestrahlend wie nach dem letzten Bundesliga-Spieltag in Mainz war Klaus Filbry in dieser Saison selten zu sehen. Der Werder-Boss bejubelte nicht nur den 2:1-Sieg, sondern vor allem auch die daraus resultierende Mehreinnahme bei den TV-Geldern.