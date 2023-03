Gladbach-Keeper Omlin vor Comeback gegen Werder – Fohlen-Coach Farke will das Hinspiel „geradebiegen“

Von: Marius Winkelmann

Teilen

Daniel Farke will mit Borussia Mönchengladbach die Hinspiel-Schmach gegen Werder Bremen vergessen machen. © Imago Images/Christian Schroedter

Der SV Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach liegen gleichauf in der Bundesliga-Tabelle. Am Freitagabend treffen die beiden Teams aufeinander. So wollen die Gladbacher die Partie angehen.

Bremen/Mönchengladbach – Borussia Mönchengladbach kann im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen (Freitag, 20.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) aufatmen: Abgesehen von den Langzeitverletzten Tony Jantschke und Julian Weigl, sowie dem rot-gesperrten Ramy Bensebaini, stehen den Fohlen wieder alle Feldspieler zur Verfügung. Zudem kann Trainer Daniel Farke aller Voraussicht nach auf Stammkeeper Jonas Omlin zurückgreifen, der zuletzt aufgrund einer Oberschenkelzerrung gefehlt hatte. „Es ist Licht am Horizont. Wir gehen davon aus, dass er beginnen wird am Freitagabend. Jonas ist unsere Nummer 1 und hat bisher wirklich sehr gute Leistungen abgeliefert“, erklärte der VfL-Coach am Mittwoch. Neben Omlin ist unter der Woche auch Ersatzkeeper Jan Olschowsky nach überstandener Daumenverletzung sowie einer Magen-Darm-Erkrankung zurückgekehrt.

Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach punktgleich im Tabellenmittelfeld der Bundesliga

Gegen Werder Bremen erwartet Farke von seiner Elf vor allem angesichts der deutlichen 1:5-Hinspiel-Pleite im Wohninvest Weserstadion eine Reaktion. „Nach einem halben Jahr von einer Revanche zu reden ist schwierig auf Bundesliga-Level, weil dazwischen schon zu viel passiert ist“, sagte der 46-jährige Gladbach-Trainer: „Aber die Sinne sind geschärft. Die Jungs sind sehr motiviert, das Ergebnis geradezubiegen.“ Damit das gelingen könne, „müssen wir es besser machen als im Hinspiel. Die gegenläufigen Bewegungen, die tiefen Laufwege, das Zusammenspiel des Bremer Sturmduos müssen wir besser verteidigen als wir es in der ersten halben Stunde in Bremen gemacht haben.“ Von der Art und Weise, wie das Team von Trainer Ole Werner auftrete, „hat sich grundsätzlich nicht viel verändert. Deswegen haben wir den Jungs einige Szenen gezeigt, die markant sind für das für das Bremer Spiel und auf die wir extrem vorbereitet sein müssen.“

Schon gelesen? So sehen Fans das Spiel zwischen Werder Bremen und Gladbach live im TV und Livestream!

Farkes Gladbacher liegen nach 24 Spieltagen punktgleich mit Werder Bremen im Niemandsland der Tabelle, hinken in der laufenden Saison den eigenen Ansprüchen jedoch ziemlich hinterher. Nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Bayern reichte es für die Fohlen in den drei vergangenen Spielen zuletzt nur noch für einen Punkt, dreimal in Folge blieb der VfL zudem torlos. Abschenken will Farke die Saison deswegen aber noch lange nicht: „Jeder Punkt ist wichtig und jeder Platz in der Endabrechnung der Tabelle. Für das Gefühl, aber auch für die TV-Gelder. Deshalb steht fest: Wir werden um jeden einzelnen Punkt und jeden Tabellenplatz kämpfen.“ Angefangen mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen. (mwi)