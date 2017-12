Taktik-Analyse: Kohfeldt bestraft Bosz' taktische Schwächen

Dortmund - Werder gewinnt im Dortmunder Signal Iduna Park 2:1. Florian Kohfeldt stellte sein Team taktisch perfekt auf den Gegner ein. Dortmunds Coach Peter Bosz machte es ihm aber auch nicht allzu schwer. Unser Taktikanalyst Tobias Escher lässt die Partie Revue passieren.

Die größte Überraschung des Bremer 2:1-Siegs über Borussia Dortmund war die Tatsache, dass es gar keine Überraschung war. Im Signal Iduna Park traf zwar der amtierende Pokalsieger auf den Tabellen-17. Doch in den vergangenen Wochen zeigte Dortmunds Formkurve nach unten, während Bremen unter Florian Kohfeldt wie neu geboren spielte. Nervöse Dortmunder, beflügelte Bremer: Diese Ausgangslage schlug sich bereits früh in der Partie wieder.

Dortmund ohne Aufbauspiel

Florian Kohfeldt kramte in der taktischen Trickkiste. Er schickte seine Mannschaft in einem 5-3-2-System auf das Feld, Philipp Bargfrede durfte in der Dreierkette ran. Der Clou: Bremen agierte im Mittelfeld und in der Abwehr äußerst mannorientiert. Dortmunds Doppelsechs wurde konsequent gedeckt, auch aus der Fünferkette rückten einzelne Verteidiger heraus, um Dortmunds Angreifer zu verfolgen. Kohfeldt baute damit auf der Arbeit seines Vorgängers auf: Bereits Alexander Nouri verwendete als Bremen-Coach eine ähnliche Taktik.

Bremens Kalkül war, Dortmunds Mittelfeld zu decken und damit die Verbindung zwischen Defensive und Offensive zu kappen. Diese Taktik ging vollkommen auf. Zu einem nicht unerheblichen Teil lag dies an Peter Bosz' unorthodoxer Formation: Die Doppelsechs im 3-4-3 bekleideten Shinji Kagawa und Mahmoud Dahoud, zwei offensive Spielertypen. Auch in der Abwehr fehlte ein Spielgestalter, sodass Dortmunds zentrale Achse im Spielaufbau keinerlei Impulse setzen konnte. Es genügte Bremen, die Anspielstationen zuzustellen.

Die Bremer entfachten in der ersten halben Stunde wesentlich mehr Gefahr vor dem Tor. Nach Ballgewinnen im Mittelfeld konterten sie schnell. Zwischen Max Kruse und Fin Bartels gab es eine klare Aufgabenteilung: Kruse band sich stärker in das Spiel ein, hielt Bälle und legte diese auf das nachrückende Mittelfeld ab. Bartels orientierte sich wiederum am langsamen Neven Subotic. Er wollte mit einem Pass hinter die Abwehr geschickt werden.

Auch aus dem Spielaufbau heraus konnte Bremen Chancen kreieren. Dortmund offenbarte eklatante Lücken im zentralen Mittelfeld, gerade nach Verlagerungen fand Bremen diese freien Räume. Aus einer solchen Szene entstand das 1:0, als Max Kruse völlig freistehend Maximilian Eggestein bedienen konnte, der ebenfalls nicht attackiert wurde (26.).

Dortmunder Umstellungen

Bosz reagierte nach dem Gegentor. Er stellte zunächst auf ein 4-2-3-1-System um, das seine Mannschaft zumindest defensiv stabilisierte. Bremen fehlte nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Fin Bartels (33.) ein Zielspieler für die Konter, bis zur Halbzeitpause plätscherte die Partie vor sich hin.

Nach der Pause gab es ein ruckartiges Erwachen der Dortmunder. Bosz brachte Nuri Sahin und Andre Schürrle und stellte damit auf sein Lieblingssystem um, eine Mischung aus 4-3-3 und 4-2-3-1. Die Dortmunder übernahmen die Kontrolle über die Partie. Sie ließen den Ball länger in den eigenen Reihen zirkulieren.

+ Die Grafik zeigt die Formationen nach der Pause. Dortmund provozierte geschickt ein Loch auf Bremens halblinker Seite. © DeichStube

Dortmund trug das Spiel nun in die Bremer Hälfte. Dahoud und Kagawa rückten häufig nach vorne und drückten damit das mannorientierte Bremer Mittelfeld nach hinten. Sahin nutzte die Räume, die im Bremer Mittelfeld entstanden. Von dort spielte er den Ball auf die Flügel. Gerade Marcel Schmelzer stand auf der linken Seite immer wieder frei. Seine Flanken brachten einiges an Torgefahr und letztlich den Ausgleichstreffer (57.).

Bremen setzt Nadelstiche

Lange hielt der Ausgleich nicht. Dortmund hatte mit dem Systemwechsel zwar die eigene Offensive verbessert, das taten sie aber zulasten der Defensive. Auch nach der Pause arbeitete die Doppelsechs nicht schnell genug mit nach hinten. Bremen konterte teils mit vier Akteuren gegen zwei Dortmunder.

Die erneute Führung brachte ein Standard. Auch bei ruhenden Bällen hatte Bremen sich eine passende Taktik zurechtgelegt, die auf den Gegner zugeschnitten war: Gegen Dortmunds Manndeckung ballten sich Bremens Akteure auf einer Linie. Die gegnerischen Verteidiger konnten so nicht die Bremer Angreifer decken, wie es eigentlich vorgesehen war. Gebre Selassie kam in der 65. Minute völlig frei zum Kopfball nach einer Ecke.

Kohfeldt bringt Bauer

Dortmund konnte in der Folge keine Schlussoffensive starten, trotz Umstellung auf ein Zwei-Stürmer-System. Kohfeldt reagierte auf die Dortmunder Taktik-Änderung und stellte auf ein 5-4-1 um. Dieses deckte die gesamte Breite des Platzes besser ab, Dortmund konnte nicht mehr über die Flügel angreifen. Kurz vor Schluss brachte er noch Robert Bauer (84., für Kainz), der als Sonderbewacher den starken Schmelzer aus dem Spiel nahm.

Bremens Sieg bestätigt den Trend der vergangenen Wochen. Bremen ist variabler geworden, besonders offensiv hat sich die Mannschaft verbessert. Dortmund hingegen wirkte zunächst falsch eingestellt, nach der Pause liefen sie ins offene Messer. Dieses Taktik-Duell ging eindeutig an Kohfeldt.

Quelle: DeichStube