Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: BVB schockt Werder, Maximilian Philipp debütiert

Der Werder-Wahnsinn fällt diesmal aus: Bremer unterliegen dem BVB trotz einer kämpferischen Leistung

Von: Malte Bürger, Björn Knips, Fabian Pieper, Marius Winkelmann

Teilen

Der SV Werder Bremen muss sich gegen Borussia Dortmund 0:2 geschlagen geben. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat das Spiel am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund mit 0:2 (0:0) verloren. Der Spielbericht der DeichStube.

Bremen – Sie hatten leidenschaftlich verteidigt, sogar selbst richtig gute Chancen gehabt. Am Ende hingen die Köpfe der Profis des SV Werder Bremen trotzdem. Weil Borussia Dortmund an diesem Tag zu abgezockt war – und sich anders als beim ersten Vergleich vor einigen Monaten auch einen klaren Vorsprung nicht mehr nehmen ließ. Letztlich kassierten die Bremer aufgrund einer etwas schwächeren zweiten Halbzeit eine 0:2 (0:0)-Niederlage und verpassten somit den dritten Sieg in Serie.

Bei seiner Aufstellung hatte Trainer Ole Werner größere Überraschungen vermieden. Auf die rechte Außenbahn kehrte Mitchell Weiser nach seiner abgesessenen Sperre zurück. Im Mittelfeld entschied sich der Coach für das Gespann Leonardo Bittencourt/Jens Stage, Niklas Schmidt musste dagegen trotz zuletzt guter Leistungen wieder auf die Bank. In der Abwehr ersetzte Milos Veljkovic erwartungsgemäß Marco Friedl (fünfte Gelbe Karte), doch Werder Bremens Kapitän hatte vor dem Spiel gegen den BVB trotzdem noch einen guten Ratschlag für seine Teamkollegen parat: „Wir wissen um die enorme Qualität der Dortmunder und müssen schauen, dass wir gerade nach Ballverlusten eng am Mann sind“, betonte er am „Sky“-Mikrofon. „Wenn man ihnen nur ein bisschen Platz lässt, dann geht nämlich die Post ab und es ist für jede Mannschaft schwer zu verteidigen.“

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: BVB hat zu Spielbeginn die Kontrolle

Einen ersten Beweis dieser Qualitäten gab es in der neunten Minute zu sehen. Die Gäste wurden durch den gebürtigen Bremer Julian Brandt auffällig, der Raphael Guerreiro in Szene setzte. Dessen Abschluss aus spitzem Winkel entschärfte aber Keeper Jiri Pavlenka. Kurz darauf schalteten die Dortmunder nach einem Ballverlust des SV Werder Bremen schnell um, Außenverteidiger Julian Ryerson wurde bei seinem Sololauf überhaupt nicht angegriffen und verfehlte bei seinem Abschluss von der Strafraumgrenze nur knapp das Tor (12.).

Nach einer Viertelstunde war klar erkennbar: Werder Bremen überließ Borussia Dortmund den Ball und somit die Kontrolle, setzte selbst auf Umschaltmomente, um den Gegner vor Probleme zu stellen. Der Haken an der Sache: So richtig gelingen wollte das anfangs nicht. Zwar verteidigten die Grün-Weißen sehr aufmerksam, doch auch die Dortmunder hatten zunächst nicht allzu viele Schwierigkeiten, den Ball vom eigenen Tor fernzuhalten. Nach 18 Minuten kamen die Gastgeber mal mit etwas Schwung nach vorne, doch ein Schuss von Niclas Füllkrug wurde dann doch recht einfach abgeblockt. So war es nach einer Weiser-Flanke ausgerechnet Dortmunds Ryerson, der mit einem ungenauen Klärungsversuch für die erste echte Gefahr sorgte (21.). Es war eine kleine Initialzündung. Kurz darauf gab es Ecke, bei der der Ball schließlich erneut bei Weiser landete, der es dieses Mal mit einer Direktabnahme probierte, jedoch zu zentral auf Torhüter Gregor Kobel zielte (23.).

Schon gelesen: „Keine Leistung, für die man sich eingraben muss, aber...“ - Die Stimmen zur Niederlage von Werder Bremen gegen Borussia Dortmund!

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: SVW-Torwart Jiri Pavlenka rettet mehrfach glänzend

Die Mannschaft von Ole Werner agierte nun deutlich mutiger, hatte auch selbst mal kleinere Ballbesitzphasen. Fehlerfrei blieb das Spiel dadurch aber nicht. Nach einer Ungenauigkeit im Aufbau wollten die Dortmunder kontern, doch Bittencourt unterband die Aktion per Grätsche. Schiedsrichter Felix Brych entschied auf Foul und zückte die Gelbe Karte – mit Folgen: Es war die fünfte Verwarnung für den Mittelfeldspieler in dieser Saison, der somit am kommenden Wochenende beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr) fehlen wird. Die Partie blieb munter. Erst beförderte Füllkrug einen Kopfballaufsetzer aus vollem Lauf aus acht Metern neben den Kasten (37.), im Gegenzug schoss Emre Can knapp vorbei (38.). Weitere Höhepunkte hatte der erste Durchgang, in dem sich Werder Bremen gut verkauft hatte, dann aber nicht mehr zu bieten.

Mit Wiederanpfiff ersetzte Niklas Schmidt den vorbelasteten Bittencourt in der Zentrale, doch das erste Ausrufezeichen setzten die Gäste von Borussia Dortmund. Und sie brauchten dafür lediglich 22 Sekunden. Nach einem weiten Ball von Jude Bellingham tauchte Marco Reus völlig frei vor Jiri Pavlenka auf, doch der Schlussmann rettete in seinem 200. Pflichtspiel für Werder Bremen das Unentschieden mit einer richtig guten Reaktion (46.). Die Dortmunder blieben am Drücker und sorgten so für reichlich Betrieb in der gegnerischen Hintermannschaft. Nach einer Flanke rauschte Bellingham heran, doch auch dessen artistischen Volley bugsierte Pavlenka mit einer weiteren Glanztat aus der Gefahrenzone (50.).

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Mitchell Weiser erleidet Kopftreffer - Jamie Bynoe-Gittens trifft

Ein paar Augenblicke später wurde es dann unschön. Bei einem Bremer Konter rauschten Mitchell Weiser und der für einen Bruchteil einer Sekunde zu spät kommende Nico Schlotterbeck mit den Köpfen zusammen, Werder Bremens Außenbahnspieler musste daraufhin längere Zeit behandelt werden, kehrte aber schließlich mit einem dicken Verband zurück. Der fällige Freistoßpfiff war jedoch unverständlicherweise ausgeblieben. Kurz darauf steckte Weiser dann stark auf Marvin Ducksch durch, dessen flache Hereingabe auf den einschussbereiten Füllkrug im letzten Moment noch geklärt wurde (59.). Dann eroberte Schmidt stark den Ball im Mittelfeld, woraufhin Ducksch punktgenau geschickt wurde. Der Stürmer setzte den Ball an den Pfosten, hatte allerdings auch knapp beim Pass im Abseits gestanden (60.). Wie schon im ersten Abschnitt hatte Werder die anfängliche Druckphase des Favoriten unbeschadet überstanden, wieder wurden die Bremer nun stetig gefährlicher.

Doch dieses Mal gab Borussia Dortmund die richtige Antwort. Die Gäste kombinierten sich ein wenig zu unbehelligt in den Strafraum, schließlich erhielt der just eingewechselte Jamie Bynoe-Gittens den Ball und hämmerte ihn kompromisslos in die Maschen – 0:1 (67.). Ole Werner reagierte, brachte Ilia Gruev und Debütant Maximilian Philipp für Christian Groß und Jens Stage. Die Borussia blieb trotzdem gefährlich. Erst schlenzte Bellingham knapp vorbei (74.), dann rettete die Bremer Hintermannschaft in höchster Not nach einer missglückten Abseitsfalle gegen Brandt (77.). Dann musste auch noch Weiser, der seinen Verband inzwischen abgestreift hatte, angeschlagen und gestützt vom Feld, für ihn kam bei Werder Bremen Rückkehrer Romano Schmid (80.).

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Julian Brandt macht mit seinem Tor alles klar

Als die Schlussphase lief, kamen sie noch einmal hoch, die Erinnerungen aus dem Hinspiel. Damals hatte Werder Bremen aus einem 0:2 binnen sechs Minuten ein 3:2 gemacht. Dieses Mal hätte erst einmal ein Treffer genügt, um wenigstens auszugleichen. Ducksch war mit einer gelupften Direktabnahme dicht dran, setzte den Ball aber knapp aufs Tor (82.). Auf der Gegenseite prüfte Ryerson dann erst Pavlenka (84.), eine Minute später gelang Schwarz-Gelb schließlich die Entscheidung, als erst Guerreiro nicht gestoppt werden konnte und dann Brandt Stark abschüttelte und anschließend überlegt abschloss. Auf einen neuerlichen Werder-Wahnsinn gegen Borussia Dortmund warteten die Fans anschließend trotz einer sechsminütigen Nachspielzeit vergeblich. (mbü/kni)

SV Werder Bremen: Pavlenka – Weiser (80. Schmid), Pieper, Stark, Veljkovic, Jung, Groß (70. Gruev), Stage (70. Philipp), Bittencourt (46. Schmidt), Ducksch, Füllkrug

Borussia Dortmund: Kobel – Ryerson (88. Meunier), Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro, Can, Brandt (88. Dahoud), Bellingham, Reus (66. Özcan), Reyna (66. Bynoe-Gittens), Moukoko (29. Haller)

Philipp mit Debüt - Weiser mit Verband: Die Fotos zur Werder-Niederlage gegen Borussia Dortmund Fotostrecke ansehen

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Lest den Spielverlauf im Live-Ticker nach

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: Alle Tore, News und Infos - heute alles vom 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga live im Liveticker der DeichStube. Der Endstand ist 2:0 für Borussia Dortmund.

>>> LIVETICKER AKTUALISIEREN <<<

17.30 Uhr: Werder hätte den Punkt verdient gehabt, war dem Tor lange Zeit näher als der BVB, aber erst Bynoe-Gittens (67.) und dann Brandt (84.) zeigen sich kälter als die Bremer und treffen zum Dortmunder Auswärtssieg. Damit gewinnt der Favorit.

Wir verabschieden uns an dieser Stelle, mehr in den nächsten Stunden auf unseren Kanälen. Wir lesen uns am Samstag, wenn Werder bei Eintracht Frankfurt antritt. Macht es gut!

17.28 Uhr: Dann ist Schluss! Borussia Dortmund revanchiert sich und gewinnt mit 2:0 im Weserstadion!

90.+6: Dortmund spielt das souverän runter, souveräner als im Hinspielt.

90.+5: Pavlenka verhindert das 0:3! Bynoe-Gittens spielt Katz und Maus mit Werders Hintermannschaft, findet Bellingham, der auf Haller ablegt. Dessen Abschluss ist gut, aber Pavlenka packt die Fußabwehr aus und holt den Ball noch aus der rechten Ecke.

90.+4: Füllkrug zieht energisch von rechts in Dortmunds Strafraum, hält sich wacker und legt quer, Ducksch will ablegen, aber die Schwarz-Gelben klären.

90.+3: Dahoud will noch mal durchstecken, aber Veljkovic hat den Braten gerochen und bekommt den Fuß in den Passweg.

90.+2: Philipp bekommt einen zweiten Ball nicht mitgenommen, sodass Dortmund vor dem Strafraum klären kann.

90.+1: Schlotterbeck liegt verletzt an der Seitenlinie und wird behandelt. Das dauert jetzt natürlich alles etwas länger.

90.+1: Sechs Minuten bleiben Werder noch für das Wunder 2.0 ...

90. Min: Den fälligen Eckball tritt Dahoud – und trifft den rechten Außenpfosten!

89. Min: Bynoe-Gittens kommt über rechts und schießt, Pavlenka kratzt den Ball erst aus dem Winkel und wischt ihn dann vor Bellingham über die Latte.

89. Min: Torschütze Brand verlässt den Platz, Dahoud darf mitspielen, Ryerson überlässt Meunier das Feld.

88. Min: Dortmund macht das gut, setzt sich in der Werder-Hälfte fest und hält den Ball eigenen Tor fern.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: Der BVB erhöht, Julian Brandt trifft

86. Min: Guerreiro bleibt an der Seitenlinie im Zweikampf stabil, hat den Kopf oben und spielt dann einen Traumpass durch die Bremer Abwehr in den Fuß von Julian Brandt. Der verlädt im Strafraum links Stark, hat mit dem rechten Fuß freie Schussbahn und legt den Ball nicht mit viel Druck, aber dafür mit Gefühl an Pavlenka vorbei ins lange Eck. Toll gemacht, aber jetzt braucht es ein erneutes Wunder gegen den BVB ...

84. Min: Tor für den BVB, der gebürtige Bremer Julian Brandt erzielt das 2:0. Jetzt wird es ganz, ganz schwierig für Werder.

83. Min: Wieder muss sich Pavlenka auszeichen. Ryerson versucht es rechts einfach mal und visiert das Tor rechts unten an, der Tscheche ist aber rechtzeitig unten und klärt zur Ecke. Die bringt nichts ein.

81. Min: Fast das Traumtor zum Ausgleich! Schmid flankt von rechts, Füllkrug nimmt den Ball mit dem langen Bein am Sechzehner aus der Luft und spitzelt ihn damit hoch zu seinem Sturmpartner Ducksch. Der probiert es volley, aber das Spielgerät fliegt knapp links über den Kasten. Geht der rein, ist es ein Tor des Monats und der verdiente Ausgleich!

79. Min: Die Wiederholung zeigt, dass Weiser im Zweikampf mit Schlotterbeck ohne direkte Gegnereinwirkung umgeknickt ist. Hoffentlich ist es nicht so schlimm. Für ihn kommt Schmid, der damit sein Debüt im Jahr 2023 gibt, nachdem er mit einer Knieverletzung zu kämpfen hatte.

78. Min: Jetzt hat Weiser sich wieder verletzt und liegt am Boden. Er deutet an: Es geht nicht weiter.

76. Min: Was für eine Szene! Toller langer Ball auf Brandt, der komplett alleine vor Pavlenka auftaucht, den Keeper umkurvt und dann den bBall von Stark bedrängt aufs Tor schiebt, aber Pieper kratzt die Kugel von der ansonsten verwaisten Torlinie! Wichtig!

75. Min: Jetzt setzt Dortmund sich gerade in der Werder-Hälfte fest. Bellingham vernascht links Weiser, zieht an der Grundlinie durch den Strafraum, verdribbelt sich aber und treibt den Ball ins Toraus.

74. Min: Der BVB zieht sich nun noch ein bisschen weiter zurück, kommt daher auch zu Konterchancen. Bellingham ist es, der aus 18 Metern den Schlenzer auspackt – rechts am Tor vorbei.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: BVB schockt Werder, Maximilian Philipp debütiert

70. Min: Stage und Groß werden ausgewechselt, Gruev und Debütant Philipp sollen das Ruder rumreißen.

68. Min: Der Ball geht an den Strafraum, wo Schlotterbeck ablegt. Abgefälscht von Stark gelangt der Ball zu Bynoe-Gittens, der mit seinem möglicherweise ersten Ballkontakt aus vollem Lauf in den kurzen Winkel trifft. Das ist ärgerlich und hatte sich nicht unbedingt angedeutet, aber es ist ja noch Zeit.

67. Min: Tor für den BVB, der gerade eingewechselte Bynoe-Gittens erzielt das 1:0.

66. Min: Reus und Reyna verlassen beim BVB den Platz, Bynoe-Gittens und Özcan wirken nun mit.

65. Min: Jetzt mal ein gefährlicherer Vorstoß vom BVB, aber im Strafraum wird es zu eng, Werder unterbindet das Kurzpassspiel und klärt.

64. Min: Bellingham flankt von links, aber Werders Abwehr klärt. Dann will Füllkrug Ducksch mit einem langen Ball in Szene setzen, aber der Stürmer kommt nicht an die Kugel.

62. Min: Wie in der ersten Hälfte ist Werder wieder offensiv aktiver als der BVB. Jetzt ist es Füllkrug, der nicht angegriffen wir und schießt, der abgefälschte Ball landet in den Händen von Kobel.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: Pfostentreffer von Marvin Ducksch

60. Min: Pfosten! Werder fast mit dem 1:0! Schmidt steckt toll auf Ducksch durch, der den Ball frei vor Kobel annimmt und direkt abschließt! Kobel ist dran, der Ball geht rechts ans Aluminium! Aber: Es wäre eine Abseitsposition gewesen von Ducksch!

59. Min: Als wäre nichts passiert! Weiser spielt einen tollen Ball auf Ducksch, der viel Platz hat und am langen Pfosten Füllkrug sieht. Reyna grätscht den Ball im letzten Moment vor dem einschussbereiten Werder-Star weg!

58. Min: Füllkrug köpft die Freistoßflanke von Ducksch über das Tor.

58. Min: Offenbar ist es das, denn jetzt holt Weiser mit viel Dynamik einen Freistoß tief in des Gegners Hälfte raus.

57. Min: Jetzt nicht mehr, Weiser betritt unter Applaus des Weserstadions den Platz! Hoffen wir mal, dass alles gut ist.

57. Min: Jetzt bekommt Weiser einen Kopfverband. Das deutet ja darauf hin, dass er es noch mal versuchen möchte. Werder aktuell in Unterzahl.

55. Min: Eine Auswechslung von Weiser wäre natürlich eine herbe Schwächung für Werder. Er steht wieder, wirkt aber ein bisschen bedröppelt.

54. Min: Schlotterbeck steht wieder, Weiser liegt noch immer auf dem Platz.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: Jiri Pavlenka rettet Werder

52. Min: Weiser und Schlotterbeck prallen mit den Köpfen aneinander und werden derzeit behandelt.

50. Pavlenka! Ryerson bringt den Ball von rechts hoch in den Strafraum, Bellingham spritzt in die Flanke und nimmt den Ball direkt, aber Pavlenka fliegt und kratzt den Ball von der Linie! Tolle Parade!

49. Min: Gefährlich! Schlotterbeck bringt den Ball von Brandt per Kopf an den Fünfer, da steht Bellingham mutterseelenallein, aber fliegt an der Kugel vorbei. Glück für Werder.

48. Min: BVB-Flanke von rechts, Stark klärt zur Ecke.

46. Min: Und wir müssen noch die Auswechslung von Bittencourt nachreichen. Er ist in der Kabine geblieben, dafür nun Schmidt auf dem Feld.

46. Min: Und direkt die Großchance für Reus! Langer Ball von Bellingham auf Reus, der frei vor Pavlenka am SVW-Keeper scheitert! Riesending!

16.36 Uhr: Die Teams sind zurück auf dem Platz!

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: Halbzeitpause, Werder mit guter Vorstellung

16.21 Uhr: Wir versuchen uns mal an einer Zusammenfassung des bisher Gesehenen: Nach einer starken Anfangsviertelstunde des BVB hat Werder sich mehr und mehr ins Spiel gebissen und ist von beiden Teams bislang das deutlich torgefährlichere! Die Gäste bekommen es indes nicht mehr hin, sich ein spielerisches Übergewicht zu sichern, sodass das torlose Remis in Ordnung geht. Wenn im Weserstadion ein Tor in der Luft lag, dann für die Heimmannschaft.

16.19 Uhr: Dann ist Halbzeitpause!

45.+2: Der bringt aber nur einen Freistoß für den BVB ein, da Pieper etwas zu rabiat gegen Ryerson zu Werke geht.

45.+2: Noch einmal Freistoß nach Foul von Schlotterbeck gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Füllkrug im Mittelfeld.

45. Min: Zwei Minuten Nachschlag auf eine interessante erste Halbzeit.

43. Min: Oha! Stark sieht als letzter Mann nicht, dass Haller noch hinter ihm steht und verliert die Kugel. Dortmund spielt es etwas umständlich, trotzdem kommt der Ball rechts zu Brand. Die Hereingabe des deutschen Nationalspielers allerdings findet in der Mitte nur ein Werderaner Abwehrbein.

41. Min: Freistoß Ducksch aus dem Halbfeld, Weiser kommt mit der Rübe an die Kugel, bekommt den Ball aber nicht wirklich gedrückt, Kobel nimmt ihn locker auf.

40. Min: Ducksch probiert es, setzt den Ball aber in die Mauer, genauer: in Süle.

39. Min: Bittencourt wird gefoult von Reus, die Freistoßposition von rechts ist gut!

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: Werder ist dem Tor näher als der BVB!

38. Min: Auf der Gegenseite ist es Emre Can, der aus 18 Metern zum Abschluss kommt, der Ball dreht sich knapp rechts am Tor vorbei.

37. Min: Füllkrug! Erst verschafft er sich in der Mitte rustikal Platz, gibt den Ball raus zu Weiser. Die Flanke kommt gut, Can pennt, Füllkrug rauscht heran und trifft den Ball nicht ganz sauber, die Kugel geht vorbei. Großchance!

35. Min: Ballverlust im Mittelfeld, Bittencourt setzt nach, trifft aber Reus, das gibt die Gelbe Karte, der damit kommende Woche gegen Frankfurt gesperrt ist.

34. Min: Die Angriffsbemühungen von Dortmund sehen aktuell etwas weniger konstruktiv aus als die der Hausherren. Reyna versucht es von halblinks mit einem Distanzschuss, der aber direkt in den Oberrang geht.

32. Min: Nächste Offensivaktion von Werder. Füllkrug spielt sich in den Strafraum, Stage gibt die Kugel von außen rein, der Ball landet erneut bei Füllkrug, der sich aber keine freie Schussbahn verschaffen kann und von der Grundlinie aus reinflankt – erfolglos.

30. Min: Das Spiel hat sich mittlerweile ein wenig beruhigt, auch Werder hat mal ein paar längere Ballbesitzphasen.

29. Min: So ist es. Haller betritt den Platz, den Moukoko zwischenzeitlich schon verlassen hatte. Gute Besserung von hier aus!

27. Min: Das Spiel läuft wieder an, doch bei der nächsten Gelegenheit setzt sich Moukoko wieder auf den Hosenboden. Haller macht sich bereit, es wird wohl zum Wechsel kommen.

25. Min: Moukoko liegt verletzt auf dem Feld, nachdem Stark zuvor fair einen Konter mit einer tollen Grätsche unterbunden hat.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: BVB macht Druck, aber Werder fast das Tor!

22. Min: Und das nächste dicke Ding! Die erste Ecke bringt nichts ein, die zweite landet dann aber bei Weiser, der mit einer Direktabnahme aus 15 Metern Kobel zu einer Glanzparade zwingt! Werder ist im Spiel angekommen!

21. Min: Fast das 1:0 für Werder! Nächster Konter für Bremen, Füllkrug bekommt den Ball und gibt rechts raus zu Weiser, der scharf vors Tor flankt. Da ist zwar nur Ryerson, der den Ball aber unkontrolliert in Richtung eigenes Tor befördert und nur knapp verzieht.

18. Min: Erster guter Werder-Angriff! Weiser mit einem tollen Ballgewinn vor der eigenen Abwehr und einer schönen Drehung, die den Konter links über Ducksch einleitet. Das Weserstadion wird laut, Ducksch spielt quer auf Füllkrug, der sich ein wenig Platz verschafft und aus 20 Meter abschließt, aber an der vielbeinigen Dortmunder Abwehr scheitert, die sich in den Schuss wirft. Immerhin ein erstes offensives Lebenszeichen!

18. Min: Flanke von Brandt, kein Mitspieler da, Pavlenka fängt die Kugel locker weg.

16. Min: Kaum überraschend, aber bisher hat Dortmund hier 75 Prozent Ballbesitz und zwingt Werder das eigene Spiel auf. Die paar Vorstöße der Hausherren werden jeweils ziemlich schnell erstickt.

14. Min: Szenenapplaus für Mitchell Weiser, der auf der linken Seite im Eins-gegen-eins mit Julian Brandt nicht nur Zweikampfsieger bleibt, sondern sogar einen Abstoß für sein Team statt einer Ecke für Dortmund rausholt.

12. Min: Erste richtig gute Torchance für die sehr aktiven Gäste. Der BVB befreit sich aus dem Werder-Druck in der eigenen Hälfte und treibt dann über Ryerson denn Ball schnell nach vorne. Der wird nicht konsequent angegriffen und drückt aus 18, 19 Metern zentraler Position einfach mal ab – knapp rechts unten vorbei.

11. Min: Nächster Gäste-Vorstoß, aber Moukoko kann mit dem Anspiel nichts anfangen, da ihm der Ball in 14 Metern Torentfernung verspringt und Pavlenka ihn aufnimmt.

10. Min: Ryerson spielt einen schönen langen Ball auf Reus, der ist aber nicht ganz so leicht zu verarbeiten, der Ball geht ins Toraus daher.

9. Min: Guerreiro verarbeitet einen Ball technisch stark und zieht aus spitzem Winkel ab, Pavlenka muss das erste Mal wirklich eingreifen und pariert den Schuss.

7. Min: Erster Vorstoß des BVB. Jung sieht im Rücken Moukoko nicht, der an den Ball kommt und für Reus durchstecken will. Der Ball kommt an und der Kapitän der Gäste zum Abschluss, aber zunächst hält Pavlenka, dann geht die Fahne des Assistenten hoch – deutliches Abseits.

6. Min: So engagiert die Bremer Spieler auf dem Platz zu Werke gehen, so laut sind auch die Werder-Fans in der Ostkurve, die im Vergleich zu den vergangene Heimspielen noch eine Schüppe draufgepackt haben. Sie wollen ganz offensichtlich ihren Teil zu Teil 2 der Sensation beitragen.

5. Min: Langer Ball von Pieper auf Bittencourt, Schlotterbeck schubst ein wenig und der Ball geht ins Toraus, aber Bittencourt soll im Abseits gestanden haben, sagen die Unparteiischen.

3. Min: Man erkennt direkt, dass Werder hier aggressiv den BVB schon in dessen hintersten Abwehr-Drittel angreift und Ballgewinne erzwingen möchte. Aber Dortmund hat die Qualität, das zu lösen.

2. Min: Brandt im Zusammenspiel mit Guerreiro, aber das Schiri-Gespann hat eine Abseitsposition erkannt.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: Das Spiel im Weserstadion läuft!

1. Min: Die in Grün spielenden Werder-Spieler haben ihre Ostkurve zunächst im Rücken, der BVB spielt ganz in Gelb auf die Werder-Fans.

1. Min: Felix Brych gibt die Partie frei, der BVB stößt an!

15.30 Uhr: Die Kapitäne Marco Reus und Milos Veljkovic bei der Seitenwahl.

15.29 Uhr: Beide Teams versammeln sich hinter einem Banner, um für Hilfsaktionen für die Erdbebenopfer in der Türkei zu werben. Während im Stadion eine Botschaft verlesen wird, schweigt das Weserstadion.

15.28 Uhr: ... und da kommen sie!

15.27 Uhr: Jetzt aber volle Konzentration auf Taten, nicht auf Worte: Die Teams stehen im Spielertunnel bereit, die Ostkurve präsentiert eine beeindruckende Choreographie, alle haben Bock, es kribbelt und kann losgehen!

15.24 Uhr: Auch BVB-Coach Edin Terzic hatte noch was zu Werder zu sagen: „Wir wissen um die Stärken, wie aggressiv sie pressen“, sagt er, und warnt vor dem mannorientierten Bremer Spiel. Es sei „wichtig, dem Druck des Gegners standzuhalten“ und die Bremer Reihen immer wieder zu überspielen.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: Marco Friedl: „Zur Not auch mal das taktische Foul ziehen!“

15.20 Uhr: Der gesperrte Marco Friedl erinnert sich am Sky-Mikrofon an die „unglaublichen Emotionen“ des Hinspielsiegs, den er sich „immer gerne“ wieder anschaut, wie er sagt. Entspannung sei allerdings trotz des Abstands nach unten nicht drin, denn: „Wir wollen so schnell wie möglich unser Saisonziel erreichen!“ Gegen Dortmund gelte es, den Ball hoch zu gewinnen „und speziell bei Ballverlusten eng am Mann zu sein“, da Dortmund ansonsten nicht zu verteidigen sei. „Wenn man denen ein, zwei Meter Platz lässt, spielen sie das unglaublich gut aus auf engstem Raum“, so Friedl, der noch einen Tipp für seine Kollegen hat: „Zur Not auch mal das taktische Foul ziehen.“

15.08 Uhr: Was sowohl für Werder als auch für den BVB spricht: die aktuelle Form. Werder gewann die vergangenen beiden Partien, Dortmund sogar wie erwähnt zuletzt wettbewerbsübergreifend fünfmal in Folge.

15.03 Uhr: Wir schauen mal drauf, was für Werder heute tabellarisch möglich ist. Die Antwort: nicht viel. Mit einem Sieg säre die Werner-Elf mit Wolfsburg punktgleich, müsste allerdings dann noch 17 Tore aufholen, um vorbeizuziehen. Schön wäre es zwar, aber drauf wetten würden wir nicht. Von hinten drückt das Rheinland, Leverkusen und Gladbach könnten mit Siegen vorbeiziehen, wenn Werder verliert oder nur ein Remis holt. Gladbach würde im Falle einer Werder-Niederlage sogar selber ein Unentschieden reichen.

14.56 Uhr: Ein paar Personalien fehlen noch: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Felix Brych, ein ganz erfahrener Mann also. Ihm assistieren Mark Borsch und Stefan Lupp. Vierter Offizieller ist heute Harm Osmers. Der Video-Schiedsrichter und sein Assistent heißen Robert Hartmann und Michael Emmer.

14.50 Uhr: Der letzte Werder-Heimsieg liegt ebenfalls noch gar nicht so lange zurück. Am 4. Februar 2020 gewann Werder im DFB-Pokal-Achtelfinale zu Hause mit 3:2. Zum letzten Mal drei Punkte für einen Heimsieg hat Werder kurz vor Weihnachten 2014 eingefahren. Damals trafen Selke und Bartels zum 2:1-Sieg.

14.46 Uhr: Die langfristige Bilanz, die ist ebenfalls relativ ausgeglichen. Von 115 Begegnungen gewann Werder 46, der BVB 50, 19-mal fand das Aufeinandertreffen keinen Sieger.

14.40 Uhr: Gerne erinnern wir uns an dieser Stelle und heute wohl auch nicht zum letzten Mal an das Hinspiel im Westfalenstadion. Nach einem 0:2-Rückstand drehte die Elf von Ole Werner durch sehr, sehr späte Tore von Buchanan (89.), Schmidt (90.+3) und Burke (90.+5) ein eigentlich bereits verlorenes Spiel noch um und holte sensationelle drei Punkte. Es war eines der spektakulärsten Spiele in der 124-jährigen Vereinsgeschichte des SV Werder.

14.36 Uhr: Wie breit die Dortmunder Bank ist, sieht man daran, dass die zuletzt inklusive DFB-Pokal fünfmal in Folge siegreichen Gäste im Vergleich zum 5:1-Sieg in der Liga gegen den SC Freiburg dreimal gewechselt haben. Wolf, Adeyemi und Haller mussten weichen, dafür spielen nun Ryerson, Reyna und Moukoko.

14.30 Uhr: Weiser ist nach seiner Gelbsperre zurück, dafür sitzt Schmidt auf der Bank. Dafür muss Friedl nach seiner fünften Gelben Karte zuschauen, für ihn spielt Veljkovic.

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: Die Aufstellungen sind da

14.28 Uhr: Bevor wir uns näher mit dem grün-weißen Personal befassen, hier auch noch die Startelf der Gäste aus Dortmund. Edin Terzic kann natürlich auf ein paar erlesene Namen zurückgreifen: Kobel – Ryerson, Süle, N. Schlotterbeck, Guerreiro – Can – Brandt, Bellingham, Reus, Reyna – Moukoko. Die Bank klingt sogar fast noch namhafter, dort sitzen zu Spielbeginn Meyer, Hummels, Meunier, Özcan, Dahoud, Bynoe-Gittens, Haller, Modeste und Malen.

14.24 Uhr: Und da liegt auch schon die Aufstellung des SV Werder vor! Trainer Ole Werner vertraut heute folgendem Personal zum Anpfiff: Pavlenka – Pieper, Stark, Veljkovic – Weiser, Bittencourt, Groß, Stage, Jung – Füllkrug, Ducksch. Auf der Bank sitzen zunächst Zetterer (ET), Philipp, Salifou, Schmid, Dinkci, Schmidt, Buchanan, Gruev und Chiarodia.

14.21 Uhr: Moin aus der Deichstube! Heute empfängt der SV Werder Bremen im Rahmen des 20. Spieltags der Fußball-Bundesliga niemand Geringeres als Borussia Dortmund zum Heimspiel! Eine tolle Partie, auf die sich ganz Fußball-Bremen freut – und wir natürlich auch!

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Dortmund: Anpfiff im Wohninvest Weserstadion ist am heutigen Samstag um 15.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos gibt es dann hier - alles live im Live-Ticker der DeichStube.

Der Vorbericht:

Warum das Hinspiel-Spektakel gegen den BVB für Werder Bremen-Trainer Ole Werner keine Rolle mehr spielt

Der SV Werder Bremen empfängt am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) Borussia Dortmund im Wohninvest Weserstadion. Nach zwei Siegen in Serie wollen die Grün-Weißen auch gegen den BVB in der Erfolgsspur bleiben. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Ganz Bremen schwärmt noch immer vom spektakulären 3:2-Hinspielerfolg des SV Werder Bremen bei Borussia Dortmund, als die Grün-Weißen den BVB in den Schlussminuten nach einem 0:2-Rückstand noch auf spektakuläre Art und Weise in die Knie zwangen. Nur einen interessiert das unmittelbar vor dem Rückspiel nicht die Bohne: Ole Werner. Der 34-jährige Coach verschwendet in der Vorbereitung auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) im Wohninvest Weserstadion kaum noch einen Gedanken an den historischen Sieg im Signal-Iduna Park.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Live-Ticker: Ole Werner glaubt nicht, dass das Hinspiel eine große Rolle spielt

„Ich glaube nicht, dass das Hinspiel noch eine große Rolle spielt – weder für uns noch für Dortmund“, erklärte Werders Cheftrainer am Donnerstag vor dem Spiel gegen den BVB gewohnt gelassen: „Dortmund wird versuchen, weiter Punkte auf die Uhr zu bekommen und oben dran zu bleiben. Genauso wie wir versuchen werden, die nächsten Zähler zu holen und unseren positiven Lauf fortzusetzen.“ Die Vorzeichen seien im vergangenen Sommer ohnehin ganz andere gewesen. Werder Bremen wusste als Aufsteiger noch nicht so recht, wie es eine Liga oben läuft.

Das Ergebnis sei deshalb - man mag es kaum glauben - fast etwas nebensächlich gewesen, so Ole Werner: „Viel wichtiger war für mich in dieser frühen Phase der Saison, dass wir gegen eine Topmannschaft in Deutschland und Europa ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht und unsere Abläufe funktioniert haben. Das hat uns sehr viel gegeben.“ So ganz vergessen hat der Coach des SV Werder Bremen die letzten Minuten im Hinspiel bei Borussia Dortmund aber natürlich nicht. „Es war schon ein außergewöhnliches Erlebnis, weil der Spielverlauf außergewöhnlich war.“ Lee Buchanan, Niklas Schmidt und Oliver Burke drehten kurz vor Schluss die Partie und sorgten für grün-weiße Ekstase.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund im Liveticker: Trainer Ole Werner kann nahezu aus dem Vollen schöpfen

Für den BVB war es ein Schock. In das neue Fußballjahr ist Borussia Dortmund jetzt aber hervorragend gestartet, hat alle fünf Pflichtspiele gewonnen. Ole Werner hat dabei vor allem „sehr robuste Dortmunder“ gesehen. Fehlende Aggressivität war den Borussen in der Vergangenheit gerne mal vorgeworfen worden. Doch diese Mannschaft kann auch kämpfen, wie der 2:1-Sieg unter der Woche im DFB-Pokal beim VfL Bochum gezeigt hat. Angst hat Werder Bremen deshalb allerdings nicht. Daran ändert auch nichts der Ausfall von Kapitän Marco Friedl (Gelbsperre). Denn bis auf den Langzeitverletzten Felix Agu steht Werner das komplette Personal zur Verfügung.

Klar sein dürfte, dass Milos Veljkovic und Mitchell Weiser in die Startelf des SV Werder Bremen zurückkehren werden. Spannend ist dagegen die Frage, auf wen Ole Werner im Mittelfeld auf der Achterposition setzen wird. Zuletzt hinterließen dort Niklas Schmidt und Jens Stage einen sehr guten Eindruck. Aber auch Leonardo Bittencourt und Ilia Gruev wollen von Beginn an spielen. Zudem sind Neuzugang Maximilian Philipp und Rückkehrer Romano Schmid zumindest Kandidaten für einen Kurzeinsatz gegen Borussia Dortmund. Kaum auszudenken, was passiert, wenn sie dann für eine erfolgreiche Aufholjagd sorgen... (mwi)