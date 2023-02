Vor Werder gegen Dortmund: Die Highlights der Pressekonferenz in 189,9 Sekunden

Von: Mario Nagel

Bremen – Der SV Werder Bremen trifft am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) im Wohninvest Weserstadion auf Borussia Dortmund. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge gegen Wolfsburg und Stuttgart wollen die Grün-Weißen weiter in der Erfolgsspur bleiben. Vor der Bundesliga-Partie spricht Trainer Ole Werner über den kommenden Gegner, die Bedeutung des furiosen 3:2-Sieges im Hinspiel und das Personal. Aber seht selbst!

