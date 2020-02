Mögliche Werder-Aufstellung gegen den BVB: Nick Woltemade muss wieder raus

Bremen - Nick Woltemade hat im Training dort weitergemacht, wo er vor seinem Bundesliga-Debüt am Samstag gegen den FC Augsburg aufgehört hat: Der erst 17-jährige Angreifer von Werder Bremen traf mal wieder im Abschlussspiel.

Trotzdem wird er am Dienstagabend im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund zunächst wohl nur auf der Bank sitzen. Für ihn dürfte der zuletzt gesperrte Marco Friedl ins Team des SV Werder Bremen zurückkehren.

Und sonst? Nach dem schlechten Auftritt in der zweiten Halbzeit, der in eine 1:2-Pleite mündete, hätte Trainer Florian Kohfeldt eigentlich allen Grund, seine Startformation zu verändern. Doch es fehlen ihm die Alternativen. Vielleicht bekommt Ömer Toprak in der Dreierkette eine Pause und wird durch den wiedergenesenen Milos Veljkovic ersetzt. Andererseits dürfte Toprak extrem heiß darauf sein, für Werder gegen seinen Ex-Club Borussia Dortmund aufzulaufen. Kevin Vogt und Niklas Moisander werden ganz gewiss in der Abwehr stehen.

Werder Bremen: Milot Rashica und Davie Selke sollen die BVB-Abwehr überrumpeln

Friedl könnte die linke Seite übernehmen, Leonardo Bittencourt die rechte und das ziemlich defensiv, um die schnellen Dortmunder zu stoppen. Im Mittelfeld sind eigentlich Nuri Sahin, Davy Klaassen und Maximilian Eggestein gesetzt. Oder gönnt Kohfeldt speziell einem der Achter mal eine Pause? Klaassen und Eggestein sind völlig außer Form. Doch wer kann in ihre Rolle schlüpfen? Johannes Eggestein? Der ist defensiv zu schwach für diese Aufgabe. Gleiches gilt für Yuya Osako.

Im Sturm gibt es dagegen überhaupt keine Zweifel: Milot Rashica und Neuzugang Davie Selke sollen die BVB-Abwehr nerven und irgendwann dann auch mal überrumpeln. (kni)