Eine erste Annäherung

Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald (rechts) traf sich am Weserstadion mit Ex-Profi Uli Borowka.

Bremen - Das Verhältnis von Uli Borowka zu seinem Ex-Club Werder ist seit Jahren angespannt.

Nun gab es eine Annäherung. „Jeder hat einen Schritt auf den anderen zu gemacht“, sagte Borowka nach dem Treffen mit Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald – und der verriet: „Wir haben über eine Zusammenarbeit gesprochen.“

Bekommt Borowka womöglich ein Amt beim Bundesligisten? „Nein“, hielt Borowka sofort dagegen. Das sei gar nicht sein Ansinnen, so der 55-Jährige. Es geht eher um ein gemeinsames Engagement im sozialen Bereich. Der Ex-Profi hat als trockener Alkoholiker den Verein „Uli Borowka Suchtprävention und Suchthilfe“ gegründet. Ins Detail wollten beide Seiten nicht geben.

Borowka nicht bei Feierlichkeiten dabei

„Wir haben viele Sachen ausgeräumt, was die Vergangenheit betrifft“, erklärten Hesse-Grunewald und Borowka gemeinsam. Allerdings bleibt es dabei, dass Borowka am 4. August nicht an Werders Feierlichkeiten für die Europapokalsieger von 1992 – zu denen er zählt – teilnehmen wird. Begründen wollte er das nicht.

