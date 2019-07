Liveticker: Die Aufstellungen sind da! 

Blitzturnier im Zillertal

© gumzmedia

Zell - Endlich wieder kicken! In einem Blitzturnier am Sonntag geht es für Werder Bremen gegen den österreichischen Bundesliga-Aufsteiger WSG Swarovski Tirol (11.00 Uhr) und den Karlsruher SC (13.10 Uhr) erstmals in der Saisonvorbereitung ans Eingemachte. Verfolgt den Testspiel-Doppelpack in unserem Liveticker.