Bleiben oder ausleihen? Käuper überlegt noch

Bremen - Das Ziel ist klar. Irgendwann landet Ole Käuper dauerhaft in der Bundesliga. Davon ist Werder-Coach Florian Kohfeldt absolut überzeugt. Nur der Weg dahin ist noch nicht exakt vorgezeichnet.

Nimmt Käuper die Autobahn, die parallel verlaufende Landstraße oder die Umleitungsroute? Darüber wird bei Werder in den kommenden Wochen entschieden, der Spieler selbst sagt im Gespräch mit der DeichStube, dass er die Umleitung, also eine Ausleihe, nicht kategorisch ausschließt. Aber am liebsten würde er sich in seinem Geburtsort durchsetzen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn gerade im defensiven Mittelfeld gibt es bei Werder fast übermächtige Konkurrenz: Philipp Bargfrede und Nuri Sahin. Auch Kevin Möhwald kann als Sechser auflaufen.

Bekommt Käuper Spielpraxis bei Werder?

„Als junger Spieler muss ich natürlich spielen“, sagt Käuper. Vor einer Woche hat er nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback gefeiert – in seiner alten Mannschaft, der U23, die aber nur noch in der Regionalliga beheimatet ist. „Ich will nicht sagen, dass die Regionalliga ein Rückschritt für mich ist. Aber ich habe schon um die 70 Spiele in der Dritten Liga gemacht. Für meine Entwicklung wäre die erste oder vielleicht auch die zweite Liga schon am sinnvollsten“, meint Käuper. Will heißen: Ist bei den Profis keine Spielpraxis in Sicht, wäre eine Ausleihe denkbar. „Man müsste darüber nachdenken“, sagt Käuper: „Aber am liebsten würde ich mich bei Werder durchsetzen.“

Seine Chancen, sich zu beweisen, sind in dieser Woche durchaus gestiegen. Philipp Bargfrede hat sich mit Achillessehnenproblemen für dieses Jahr abgemeldet. Käuper könnte nachrücken. Doch Kohfeldt nahm ihn nicht mit nach Freiburg, verwies auf die lange Pause des 21-Jährigen, machte ihm aber auch Mut: „In den nächsten Wochen kann er sich mehr und mehr wieder zu einem Kandidaten für den Kader eines Bundesliga-Spiels entwickeln.“

Nordderby mit der U23 gegen den HSV am Sonntag

Wettkampfhärte kann da nicht schaden. Da passt es natürlich, dass für die U23 an diesem Sonntag das Nordderby beim Hamburger SV (15 Uhr) ansteht. Da dürfte es ordentlich zur Sache gehen. Beim 2:1-Sieg gegen Norderstedt konnte Käuper schon mit einem Assist auf sich aufmerksam machen. Wie es dann im neuen Jahr für ihn weitergeht, das lässt der gebürtige Bremer auf sich zukommen und vertraut dabei Trainer Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann: „Wir sind da in einem sehr guten Austausch und werden schon die beste Lösung finden.“

Ein Bundesligaspiel hat Käuper immerhin schon auf dem Konto. Vor einem Jahr war das – in Leverkusen. Danach fiel er verletzungsbedingt lange aus. Genauso erging es Käuper im Sommer. Im ersten Pokalspiel Mitte August in Worms hatte ihn ein Gegenspieler umgetreten und dabei schwer am Knöchel verletzt. Es folgte ein monatelanges Rehaprogramm. Jetzt ist Käuper wieder da und sucht den richtigen Weg zurück in die Bundesliga.

Quelle: DeichStube