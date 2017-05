Schierenbeck sucht nach neuem Bruns

Bremen. Nur drei Tage nach dem Saisonfinale, jenem 1:0-Erfolg gegen den VfR Aalen, der Werders U 23 den Klassenerhalt in der Dritten Liga beschert hat, ging es bereits um das künftige Gesicht des Teams.

Während ein Großteil der Spieler auf Mallorca den Ligaverbleib feierte, trafen sich die Verantwortlichen im Weserstadion. Auf der Tagesordnung standen vor allem Personalien. „Wir haben uns ausgetauscht. Jeder hat jetzt ein paar Aufträge, die er abarbeiten muss“, berichtete Björn Schierenbeck, Direktor von Werders Leistungsnachwuchszentrum.

Bei diesen Aufträgen geht es in erster Linie darum, dass die Bremer auch in der neuen Saison wieder eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen können. Die Abgänge von Enis Bytyqi, Sefa Kahraman, Melvyn Lorenzen, Mohamed Aidara, Sambou Yatabare (alle Ziel unbekannt) und Torben Rehfeldt (VfR Aalen) stehen bereits fest. Zugänge kann Schierenbeck noch nicht präsentieren, versichert aber, dass Trainer Florian Kohfeldt, der Sportliche Leiter Thomas Wolter und er die Mannschaft mit „drei bis fünf externen Spielern“ verstärken wollen.

Luca Zander soll näher an Profikader heranrücken

Gesucht wird vor allem für die Positionen auf den offensiven Außenbahnen sowie ein Rechtsverteidiger. Bei Luca Zander, der diese Rolle bisher ausfüllt, hofft Schierenbeck, dass der 21-Jährige während der Vorbereitung näher an den Profikader heranrücken kann. Ein Schritt, der von Innenverteidiger Jesper Verlaat und Spielmacher Niklas Schmidt noch stärker erwartet wird. „Niklas ist schon sehr dicht dran an den Profis, und auch Jesper ist ein Kandidat“, betont Schierenbeck, der es als großen Vorteil bei der Suche nach Verstärkungen erachtet, dass die U 23 die Dritte Liga gehalten hat. Werder ist der einzige Bundesligist, dessen Zweitvertretung in dieser Klasse spielt. „Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, das uns definitiv attraktiver macht“, sagt der 42-Jährige.

Laut Spielordnung dürfen die U 23-Teams von Erst- und Zweitligisten in der Dritten Liga pro Partie nur drei Spieler gleichzeitig einsetzen, die älter als 23 Jahre sind. Nach den Abgängen von Yatabare (28), Aidara (27) und Rehfeldt (wird im August 24) haben die Bremer etwas Spielraum gewonnen. In Torhüter Tobias Duffner (33), Marc Pfitzner (32) und Rafael Kazior (34) fallen momentan nur drei Spieler unter die Ü 23-Regel.

Verpflichtung eines interessanten „Oldies“ nicht ausgeschlossen

In erster Linie, so erklärt es Schierenbeck, suche Werder zwar nach „jungen Spielern mit Potenzial für die erste Liga“. Die Verpflichtung eines interessanten „Oldies“ will er aber nicht ausschließen: „Es müsste eine große Chance sein, ein Spieler aus der Kategorie Florian Bruns.“ Der war 2013 vom FC St. Pauli nach Bremen gekommen und wurde als Kapitän sofort zur Leitfigur der U 23.

Bei aller Suche nach externen Verstärkungen – den eigenen Nachwuchs verlieren sie bei Werder nicht aus den Augen. Laut Schierenbeck sollen in Lars Bünning, Mattis Daube, Isaiah Young, Jonah Osabutey und Melvin Krol fünf Kicker aus der U 19 aufrücken. Sie dürften also auch mit dabei sein, wenn Coach Kohfeldt am 21. Juni zum Trainingsauftakt bittet. Vom 26. Juni bis 1. Juli absolviert die U 23 ein erstes Trainingslager in Ankum. Für das zweite (15. bis 17. Juli) steht bisher noch kein Ort fest. Der erste Spieltag in der Dritten Liga wird vom 21. bis 23. Juli ausgetragen.

Quelle: WerderStube