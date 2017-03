Bitte lächeln! Ein Pizarro kennt keine Probleme

Bremen - Von Daniel Cottäus. Wie genau er es macht, lässt sich gar nicht sagen. Er macht es einfach, seit vielen Jahren schon, und während seines Spätwerks kommt es noch einmal ganz deutlich zur Geltung: Claudio Pizarro besitzt die seltene Fähigkeit, unangenehme Themen einfach weglächeln zu können.

Seine Augen leuchten dann, die Stimme geht hoch, das typische Grinsen im Gesicht – und schon erklärt der Werder-Stürmer die Welt, so wie er sie sieht: positiv, optimistisch, bloß nicht zu ernst. Er klingt dabei dann fast wie ein Vater, der seine aufgeregten Kinder beruhigt. „Wir hatten doch keine Krise, das war nur eine schwierige Phase, und die ist jetzt vorbei“, sagte er Dienstag über Werders schlechten Start ins Jahr 2017. Dann allerdings ging es plötzlich um eine Sache, bei der auch Pizarro anzumerken war, dass sie ihm ganz und gar nicht gefällt.

190 Bundesligatore, kein anderer ausländischer Spieler hat mehr erzielt. Davon 103 Treffer für Werder, nie hatte der Verein einen erfolgreicheren Stürmer. Über dieser Pizarro-Spielzeit steht bisher aber eine Ziffer, die so gar nicht zum Peruaner passen will: 0. 23 Spieltage ist die Saison schon alt, und der Mann, der Werder im Vorjahr mit 14 Treffern noch vor dem Abstieg in die Zweite Liga gerettet hat, wartet noch immer. Wie lange noch? „Tja, das frage ich mich auch, jeden Tag“, sagte Pizarro. „Manchmal klappt es nicht so. Es gibt diese Phasen im Fußball.“

Wegen Nervenbeschwerden ist der 38-jährige Altstar in der laufenden Saison mehrfach ausgefallen, nur zwölf Einsätze hat er bisher absolviert. Gegen Darmstadt stand er zuletzt mal wieder in der Startelf – und vergab kurz nach der Pause eine große Kopfballchance. Mit gar seinem Alter habe die Torflaute aber nichts zu tun, unterstrich Pizarro. „Es ist nur so, dass ich zuletzt ein paar Probleme hatte“, sagte er und spielte damit auf seine Verletzungen an. „Wenn ich fit bin, kommen die Dinge von ganz alleine.“ Generell sei es realistisch, dass er noch einmal das Niveau der vergangenen Serie erreicht. „Wenn es nicht läuft, geht es schnell ums Alter, aber wenn es läuft heißt es genauso schnell: Der kann noch bis 45 spielen“, sagte Pizarro. Und da war es wieder, dieses weglächeln.

Pizarro lässt seine Zukunft noch offen

Der Peruaner weiß aber natürlich auch, dass es sehr gut sein kann, dass er da gerade seine letzte Saison bei Werder, sein letztes Jahr in der Bundesliga spielt. Die Karriere am Ende womöglich mit einer Nullnummer beenden zu müssen – das kann sich der Angreifer nicht vorstellen. „Natürlich nicht“, sagte Pizarro, „aber es kommen ja noch viele Spiele“. Die nächste Gelegenheit könnte sich dem Stürmer am Freitagabend im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen bieten – ein Gegner, gegen den er im Vorjahr dreimal erfolgreich war.

„Vielleicht klappt es wieder. Ich arbeite dran, aber wichtig ist, dass die Mannschaft Punkte holt.“ Die braucht Werder weiterhin dringend, um sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen – Pizarro richtet den Blick nach drei Siegen in Serie jedoch schon in andere Tabellenregionen: „Wir hatten ein Ziel am Anfang das Jahres und wollen jetzt weiter nach vorne gehen.“

Wie es dann im Sommer mit ihm persönlich weitergeht, dazu wollte er am Dienstag nichts sagen. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. „Es hängt davon ab, wie ich mich fühle.“ Ob Werder denn weiterhin mit ihm plant? Pizarro beteuerte, es nicht zu wissen. Eine Sache ist für ihn allerdings klar: Macht er weiter, dann will er auch spielen, nicht nur Backup-Profi auf der Bank sein. „Es ist für mich wichtig, dass ich spielen kann. Auf der Bank zu sitzen mit 39 – das wäre nicht so schön.“ Wenngleich dieser Pizarro auch dann sicher noch viel lächeln würde.