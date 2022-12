Das Werder-Jahr 2022: Die schönsten Momente in der Fotostrecke

Werder-Fotostrecke

1 von 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Ömer Toprak schießt den SVW zum vermutlich spektakulärsten Sieg der Rückrunde. © gumzmedia 2 von 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Das 4:3 war für viele Fans die beste Begegnung der 2. Bundesliga. © gumzmedia 3 von 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Beim vielleicht wichtigsten Sieg in der 2. Bundesliga traf Marvin Ducksch doppelt. © gumzmedia 4 von 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Nach dem 3:2-Derbysieg war die Stimmung bei den Spielern und Fans bombastisch. © gumzmedia 5 von 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Auch der SVW kritisiert den Ukraine-Krieg deutlich und positioniert sich klar. © gumzmedia 6 von 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Der SVW gewinnt mit 1:0 gegen Darmstadt und schlägt den nächsten Aufstiegs-Konkurrenten. © gumzmedia 7 von 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Die wahrscheinlich beste Saisonleistung in der 2. Bundesliga zeigte der SVW gegen Schalke 04... © gumzmedia 8 von 38 Die besten Bilder und Momente von Werder Bremen 2022: Die Grün-Weißen ließen Schalke 04 beim 4:1 keine Chance. © gumzmedia

Bremen - Was für ein Jahr! 2022 hätte für den SV Werder Bremen aus sportlicher Sicht kaum besser laufen können. Ole Werner führte die Grün-Weißen zurück in die Bundesliga und auch dort begeistert der SVW. Aus gegebenem Anlass wollen wir zum Jahresende noch einmal auf die tollsten Highlights und emotionalsten Momente zurückblicken. Klickt euch durch die DeichStube-Fotostrecke und erinnert euch mit uns gemeinsam an die schönsten Szenen im vergangenen Fußball-Jahr!

Rubriklistenbild: © gumzmedia