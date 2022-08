Goller ist wieder fit und soll bei Werder bleiben

Von: Daniel Cottäus

Kein Wechsel: Benjamin Goller soll beim SV Werder Bremen bleiben. © gumzmedia

Bremen - Sportlich hat er während Werder Bremens 2:2 gegen den VfB Stuttgart zwar keine Rolle gespielt, ein Thema war Benjamin Goller im Nachgang der Partie aber dennoch - weil er überraschend erstmals in dieser Saison zum Bremer Kader gehört hatte.

„Es ist schön, dass er früher zurückgekommen ist“, sagt Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz über Benjamin Goller, bei dem der SV Werder Bremen nach einer im Juli erlittenen Bänderverletzung im Sprunggelenk ursprünglich „mit einer deutlich längeren Ausfallzeit“ gerechnet hatte. Jetzt ist der 23-Jährige wieder eine Option für Trainer Ole Werner - und wird es wohl auch über die Transferphase hinaus bleiben.

Wechsel nicht geplant: Benjamin Goller soll beim SV Werder Bremen bleiben

„Wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert, dann gehe ich davon aus, dass er hierbleibt“, erklärt Fritz, der nun darauf hofft, dass Benjamin Goller an seine vielversprechenden Auftritte während der Vorbereitung anknüpfen kann. „Den Mut und dieses Freche auf dem Platz, was er in der Vorbereitung schon gut umgesetzt hat, soll er jetzt auch beibehalten“, fordert der Ex-Profi - und weiter: „Er muss diesen Weg jetzt weitergehen und sich dem Konkurrenzkampf stellen.“

Nachdem Werder Bremen Benjamin Goller in den vergangenen zwei Jahren zwei Mal an den Karlsruher SC und zwischendrin an Darmstadt 98 verliehen hatte, galt der Flügelstürmer nach seiner Rückkehr in diesem Sommer eigentlich als klarer Verkaufskandidat, ehe er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machte. Vor einigen Wochen hatte bereits Trainer Ole Werner erklärt, dass er sich einen Goller-Verbleib gut vorstellen könne. Inzwischen sieht alles danach aus. (dco)