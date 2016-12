Werder bekommt drei Auswärtsspiele am Freitagabend

Spieltage 21 bis 28 terminiert

Drei Flutlichtspiele am Freitagabend warten auf den SV Werder - allerdings keines davon im Weserstadion.

Bremen - Dreimal am Freitagabend auf fremdem Platz, gar nicht am Sonntag: Darauf kann sich der SV Werder an den Bundesliga-Spieltagen 21 bis 28 einstellen.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag die zeitgenauen Spielansetzungen für die Fußball-Bundesligisten für die Spieltage 21 bis 28 bekanntgegeben. Demnach spielt Werder an drei Freitagen um 20.30 Uhr - jeweils auswärts. Spieltermine am Sonntag sind keine angesetzt. Viermal spielt Werder am Samstag um 15.30 Uhr - zweimal zu Hause, zweimal auswärts.

Die Spiele in der Übersicht:

Spiel Datum Uhrzeit Spiel 21 Samstag, 18.02.2017 15.30 Uhr FSV Mainz 05 - Werder Bremen 22 Freitag, 24.02.2017 20.30 Uhr VfL Wolfsburg - Werder Bremen 23 Samstag, 04.03.2017 15.30 Uhr Werder Bremen - Darmstadt 98 24 Freitag, 10.03.2017 20.30 Uhr Bayer Leverkusen - Werder Bremen 25 Samstag, 18.03.2016 15.30 Uhr Werder Bremen - RB Leipzig 26 Samstag, 01.04.2016 15.30 Uhr SC Freiburg - Werder Bremen 27 Dienstag, 04.04.2017 20 Uhr Werder Bremen - Schalke 04 28 Freitag, 07.04.2017 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt - Werder Bremen



han