Die Bayern bieten Pizarro einen Job an

München/Bremen – Als Fußballer hat der FC Bayern Claudio Pizarro schon zwei Mal vom SV Werder losgeeist – und der Rekordmeister ist weiter sehr interessiert an den Diensten des Peruaners.

„Wir haben mit Claudio vereinbart, wenn er wirklich mal seine Karriere beendet, wann auch immer das sein wird, dass er dann nach München zurückkehren und bei uns eine Botschafter-Rolle übernehmen kann", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge „Mein Werder“. Das dürfte vor dem Doppelpack zwischen Bayern und Werder in der Bundesliga und DFB-Pokal für Gesprächsstoff sorgen. Denn die Werder-Fans hoffen natürlich, dass Pizarro für immer ein Bremer bleibt.

Rummenigge fühlt sich im Vorteil

Doch da hat sich Pizarro noch nicht entschieden. Rummenigge fühlt sich allerdings im Vorteil: „Meines Wissens nach hat Claudio hier in München immer noch ein Haus und seine Familie hat sich hier immer sehr wohl gefühlt." Pizarro selbst hat bislang auch eher von einer Zukunft in München gesprochen. Auf die Frage am Dienstag in einer Medienrunde, wo er sich denn heimischer fühle, antwortete Pizarro geschickt mit „Deutschland“.

Noch spielt Pizarro aber noch, will seine Münchner am Samstag in der Allianz-Arena und dann am Mittwoch darauf im DFB-Pokal-Halbfinale im Weserstadion gehörig ärgern. Ob der 40-Jährige eine weitere Saison bei Werder dranhängt, noch mal woanders spielt oder aufhört, ist völlig offen.

Sein Abschiedsspiel ist in jedem Fall im Weserstadion vorgesehen. Und Werder-Sportchef Frank Baumann hatte schon mal durchklingen lassen, dass Pizarro auch in anderer Funktion für den Club arbeiten könnte. Den Posten Markenbotschafter gibt es bei Werder allerdings nicht. Beim FC Bayern sind Bixente Lizarazu und Giovane Elber aktuell in dieser Funktion unterwegs – und irgendwann vielleicht auch Claudio Pizarro.

Das würde zumindest den Werder-Fans nicht wirklich gefallen.



Quelle: DeichStube