Vor Spiel gegen Werder: Leverkusen bangt um Havertz und Bender

Am Samstagabend gastiert der SV Werder Bremen bei Bayer Leverkusen (Anpfiff 18.30 Uhr). Vor dem Spiel gegen die Grün-Weißen bangt Bayer-Coach Peter Bosz um Kai Havertz und Sven Bender.

Für den SV Werder Bremen geht es beim Gastspiel in Leverkusen darum, den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga nicht zu verlieren. Trainer Florian Kohfeldt kann dabei auf einige Rückkehrer setzen – sowohl Ömer Toprak als auch Yuya Osako werden wieder im Kader des SVW stehen, ersterer vermutlich sogar in der Startelf.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Kai Havertz und Sven Bender fraglich

Beim Gegner aus Leverkusen, der zwei Niederlagen in Folge kassiert hat, drohen hingegen zwei Leistungsträger für das Spiel gegen Werder Bremen auszufallen – Mittelfeldspieler Kai Havertz und Verteidiger Sven Bender sind für das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend fraglich.

Bender hatte sich bei der 0:1-Niederlage in der Champions-League gegen Atletico Madrid eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen, Havertz konnte in den letzten Tagen aufgrund einer Erkrankung nicht trainieren. Trainer Peter Bosz kündigte eine kurzfristige Entscheidung an. „Wir müssen abwarten“, sagte er am Freitag, einen Tag vor dem Spiel gegen die Grün-Weißen. (dpa/msw)

Quelle: DeichStube