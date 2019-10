Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker - Toprak trifft ins eigene Netz

Werder geht in früh in Rückstand

Der SV Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen: Bundesliga-Topspiel live im Live-Ticker der DeichStube*. Aktueller Spielstand: 1:0

15. Min: Erster Abschluss für die Bremer. Sargent probiert es mal aus der Distanz nach einem guten öffnenden Pass von Klaassen. Der Schuss kommt aber zu zentral.

14. Min: Bayer jetzt mit klarem Übergewicht und der Spielkontrolle - Werder ist sehr unsicher im Passspiel.

12. Min: Er kann aber weitermachen und ist wieder auf dem Platz.

11. Min: Bisher ist die Partie recht zerfahren seit dem 1:0 und es gab keine weiteren Chancen - aktuell wird Bittencourt behandelt.

8. Min: Werder zeigt sich verunsichert, was nach einem frühen Gegentor normal ist.

4. Min: Wieder mal ein Standard! Eine Ecke wird am kurzen Pfosten verlängert und in der Mitte will Toprak den einlaufenden Stürmer verteidigen, trifft dann aber ins eigene Tor!

4. Min. Tor für Leverkusen - Eigentor durch Toprak! 0:1 aus Werder-Sicht!

3. Min: Zwei Ecken für die Gastgeber in Folge, aber die Bremer klären zunächst.

1. Min: Ein erster Volley-Abschluss durch Bellarabi, der aber ungefährlich bleibt.

1. Min: Anpfiff - das Topspiel am 9. Spieltag ist gestartet!

18:28 Uhr: Die Teams laufen ein, gleich geht es los!

18:25 Uhr: In wenigen Minuten geht es los mit der Auswärtspartie der Bremer in Leverkusen. Es geht um wichtige drei Punkte für beide Teams.

18:20 Uhr: Zu U19-Stürmer Woltemade, der heute erstmals im Kader steht, sagte der Werder-Coach, dass dieser ein Stürmer mit Körperlichkeit und Spielverständnis sei, den sie gut gebrauchen können.

18:17 Uhr: Wie Florian Kohfeldt das Match heute bestreiten will, um Peter Bosz auf der Gegenseite im dritten Duell zum dritten Mal besiegen zu können? ,,Wir wollen variabel agieren gegen die Ball, unterschiedlich hoch angreifen und haben viel daran gearbeitet, um auf verschiedene Situationen reagieren zu können", sagte Kohfeldt.

18:13 Uhr: Kohfeldt äußerte sich im sky-Interview zur Personalie Groß: ,,Ich habe volles Vertrauen in Christian, weil er es überragend gemacht hat bisher. Zudem kommen Toprak, Veljkovic und Moisander aus Verletzungen und können in der englischen Woche noch nicht durchspielen."

18:05 Uhr: Besonders die letzten beiden Duelle, zu denen der SVW nach Leverkusen reiste, waren sehr von Spannung und Toren geprägt. Im Pokalduell im Februar 2018 gab es eine 4:2-Niederlage nach Verlängerung und in der Rückrunde der letzten Saison einen 3:1-Auswärtssieg durch Tore von Kruse und Rashica.

18:00 Uhr: Noch 30 Minuten bis zum Anpfiff - die beiden Teams wärmen sich aktuell auf.

17:58 Uhr: In der BayArena verlor Werder 18 Mal bei 14 Unentschieden und 13 Siegen - heute kann Sieg Nummer 14 folgen.

17:55 Uhr: Wenn der SV Werder Bremen auf die Werkself trifft, erleben die Zuschauer fast immer ein besonderes Spiel. In 90 Spielen sind insgesamt 273 Tore gefallen, also drei pro Spiel.

17:48 Uhr: Nachtrag zur Leverkusener Aufstellung: Kai Havertz ist nicht dabei aufgrund einer Erkrankung. Für ihn rückt Alario in die Bayer-Startelf.

17:46 Uhr: Yuya Osako fehlt derweil im Bremer Aufgebot. Zwar hatte der Japaner unter der Woche schon wieder mit der Mannschaft trainiert. Werder will nach seiner Muskelverletzung aber noch kein allzu großes Risiko eingehen.

17:43 Uhr: Auf der Bremer Bank sitzen: Ersatzkeeper Kapino, Lang, Veljkovic, Johannes Eggestein, Goller, Bargfrede und erstmals auch U19-Stürmer Nick Woltemade.

17:40 Uhr: Im Mittelfeld agieren wie gehabt Maxi Eggestein und Davy Klaassen als Achter, den Dreier-Angriff bilden die Flügelflitzer Leonardo Bittencourt und Milot Rashica sowie Josh Sargent als zentraler Stürmer.

17:38 Uhr: Der genauere Blick auf Werders Aufstellung legt nahe, dass die Bremer mit einer Dreier-/Fünferkette agieren werden. Nuri Sahin dürfte sich bei gegnerischem Ballbesitz zwischen die Innenverteidiger fallen lassen.

17:35 Uhr: Ömer Toprak also zurück in der Startelf, für ihn muss Milos Veljkovic und nicht etwa Christian Groß in der Bremer Abwehrreihe Platz machen. Das ist durchaus eine Überraschung und eine weitere Bestätigung dafür, wie sehr Kohfeldt den U23-Kapitän Groß schätzt.

17:30 Uhr: Hier sind die Aufstellungen der Gastgeber. Karim Bellarabi, der in Bremen geboren ist und in der Jugend für Werder kickte, startet für die Werkself.

17:24 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Live-Ticker für das Auswärtsspiel des SV Werder Bremen bei Bayer Leverkusen. In wenigen Minuten folgen die Aufstellungen beider Teams.

Zum Vorbericht vom 24. Oktober 2019:

Heißer Herbst mit frischen Kräften: SV Werder Bremen will Aufholjagd gegen Bayer Leverkusen starten

Bremen – Neun Punkte aus acht Spielen, Rang zwölf in der Liga – der SV Werder Bremen läuft den eigenen Ansprüchen bislang hinterher. Aber mit der Partie bei Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr) beginnt eine Woche, in der die Bremer einiges korrigieren können. Eher: korrigieren müssen - der Vorbericht der DeichStube*.

Es geht um sechs Punkte, die den Anschluss an das obere Tabellendrittel bringen können, und um den Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale. Klare Sache also: Nach zuletzt drei Unentschieden in Folge muss der SV Werder Bremen jetzt voll da sein! Verlieren ist verboten, Siegen eigentlich Pflicht. Gut für Werder: Die personellen Möglichkeiten verbessern sich durch die bevorstehenden Comebacks von Ömer Toprak, Yuya Osako und Niklas Moisander.

SV Werder Bremen braucht dringend einen Sieg bei Bayer 04 Leverkusen

Zwar will Trainer Florian Kohfeldt die Bundesliga-Begegnungen mit Leverkusen und dem SC Freiburg am darauffolgenden Wochenende nicht mit Bedeutung überladen („Im Moment ist die Tabelle noch Kaffeesatzleserei“), doch auch er räumt ein, dass sich Werder Bremen bis zum Jahresende in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt haben sollte, wenn die Rückrunde noch Europa-Fantasien bieten soll.

„Die Top 9 sind die Grundvoraussetzung für eine gute Ausgangslage“, sagt Florian Kohfeldt. Frank Baumann, Sportchef von Werder Bremen, verdeutlicht den Ernst der Lage: „Es geht bei uns nicht mehr darum, nur von Spiel zu Spiel zu gucken. Wir haben ein Zwischenziel, wollen bis zur Winterpause den Abstand nach oben verkürzen und den einen oder anderen Platz klettern. Deshalb werden wir um jeden Punkt kämpfen.“

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Trainer Florian Kohfeldt geht sehr optimistisch in die Partie

Aktuell ist – wie passend – Bayer Leverkusen als Tabellenneunter der Orientierungspunkt. Fünf Punkte beträgt der Abstand, idealerweise nach dem Spiel nur noch zwei. Florian Kohfeldt geht jedenfalls voller Optimismus in die Partie: „Ich habe zuletzt eine erhöhte Sicherheit in unserem Spiel gesehen. Verunsicherung ist bei uns überhaupt kein Thema.“ Angriffslust dagegen schon.

Ebenso bei Leverkusen, das am Dienstag in der Champions-League trotz einer guten Leistung mit 0:1 bei Atletico Madrid verloren hatte. „Ich habe Sympathien für die Leverkusener Art des Fußballs. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein gutes Spiel wird, ist hoch“, meint der Coach des SV Werder Bremen.

Werder muss sich in dem Match das mentale Rüstzeug für Teil zwei und drei der „Mini-Crunchtime“ holen. Nach Leverkusen folgt das Pokal-Heimspiel gegen Zweitligist 1. FC Heidenheim (Mittwoch, 18.30 Uhr), dann die Partie gegen Freiburg. Ein straffes Programm. Das Werder Bremen aber mit frischem Personal angehen kann.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Keine Personal-Rochade im klassischen Sinn geplant

Verteidiger Ömer Toprak ist schon gegen Leverkusen ein heißer Tipp für die Startelf, Yuya Osako wird wohl mindestens auf der Bank sitzen. Das eröffnet Trainer Florian Kohfeldt zwar neue Aufstellungstricks, eine Rotation im klassischen Sinn ist aber nicht geplant. „Es geht immer darum, die Formation auf den Platz zu bringen, die die größtmöglichen Aussichten auf Erfolg hat. Schonung und Zurückhaltung – das gibt es nicht, das funktioniert nicht“, meint der Coach des SV Werder Bremen: „Aber natürlich müssen wir uns um die Re-Integration der Verletzten Gedanken machen.“

Kann zum Beispiel heißen: Toprak ist gegen Leverkusen und Freiburg dabei, aber nicht gegen Heidenheim. Umgekehrt bei Osako. Oder auch Niklas Moisander: Der Kapitän soll am Sonntag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, ist folglich ab dann auch wieder ein Anwärter auf einen Platz im Kader von Werder Bremen. Florian Kohfeldt freut sich jetzt schon auf die Alternativen: „Das macht mich sehr optimistisch für die kommenden Wochen. Wir haben dann wieder mehrere Spielertypen zur Verfügung – und bei den Rückkehrern ist auch mit jedem weiteren Spiel ein Formanstieg zu erwarten.“ Noch pünktlich genug für den anstehenden heißen Herbst?

