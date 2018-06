Baumann sucht - aber in Mailand war er nicht

Keine Zeit zum Feiern nach Delaney-Deal

Werder-Sportchef Frank Baumann will noch zwei neue Mittelfeldspieler, Rechtsverteidiger Felix Beijmo und einen Ersatztorwart verpflichten.

Bremen - Thomas Delaney hat letzte Liebesgrüße nach Bremen geschickt. In einer Botschaft auf Twitter verabschiedete sich der für mehr als 20 Millionen Euro an Borussia Dortmund verkaufte Mittelfeldspieler am Freitag von den Werder-Fans.